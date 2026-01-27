황희찬 탈락 韓, 4명→3명 日 5명으로 국적별 최다

[헤럴드경제=조용직 기자] 한국 축구의 최고 스타 손흥민(LAFC)과 이강인(파리 생제르맹), 김민재(바이에른 뮌헨)가 국제축구역사통계연맹(IFFHS)의 2025년 아시아 축구선수 베스트11애 선정됐다.

IFFHS는 27일(한국시간) 손흥민, 이강인, 김민재를 포함한 ‘2025년 아시아축구연맹(AFC) 올해의 남자팀’을 선정해 발표했다. 손흥민은 6년 연속, 김민재는 4년 연속, 이강인은 3년 연속으로 뽑히며 오랜 기간 지속적으로 기량을 인정 받았다.

IFFHS는 세계 베스트11 격인 ‘월드 팀’뿐만 아니라 대륙별로도 한 해 동안 최고의 활약을 펼친 선수들로 올해의 팀을 꾸려 공개하고 있다.

‘2025년 AFC 남자팀’은 3-4-3 포메이션을 바탕으로 뽑았다. 손흥민은 최전방 공격수에 자리했다. 이강인은 왼쪽 미드필더, 김민재는 수비수로 각각 이름을 올렸다.

다만2022년부터 3년 연속 AFC 팀에 뽑혔던 황희찬(울버햄프턴)이 빠지면서 우리나라 선수는 3명으로 줄었다.

일본이 가장 많은 5명을 배출했다. 측면 공격수 구보 다케후사(레알 소시에다드)를 비롯해 미드필더 사노 가이슈(마인츠)와 도안 리츠(프랑크푸르트), 수비수 하타테 레오(셀틱), 골키퍼 스즈키 자이온(파르마 칼초)이 한자리씩 꿰찼다.

여기에 사우디아라비아의 공격수 살렘 알다우사리와 미드필더 모하메드 칸노(이상 알힐랄), 우즈베키스탄의 수비수 압두코디르 쿠사노프(맨체스터 시티)가 포함됐다.