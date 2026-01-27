[헤럴드경제=민성기 기자] 구독자 1300만 명을 보유한 먹방 유튜버 쯔양이 훈훈한 기부 소식을 알렸다.

26일 유튜브 채널 ‘tzuyang쯔양’에는 ‘버거 한 개에 500만원 기부? 총 몇 개 먹었을까? 댓글 보고 바로 달려갔습니다’라는 제목의 영상이 게재됐다.

영상에서 쯔양은 “예전에 올린 낙지 먹방 영상에서 댓글 하나를 보고 맥도날드 행운버거 먹방을 결심하게 됐다”고 운을 떼며 투병 중인 쯔양의 팬(13)이 남긴 댓글을 소개했다.

아이는 댓글에 “수술하고 아플 때마다 쯔양님 영상을 보고 이겨낸다”며 “행운버거 하나를 사 먹을 때마다 100원씩 기부가 된다는데 먹방을 해주실 수 있냐, 나와 비슷한 아픈 아이들이 빨리 나았으면 하는 마음”이라고 적었다.

이에 쯔양은 서울 강동구 한 맥도날드를 찾아 행운버거를 주문했다. 그는 “댓글 달아준 친구 덕분에 이런 걸 알게 됐는 데 매년 동참해 보겠다”고 말했다. 이날 쯔양은 버거 7개, 함께 촬영한 팀원들은 3개를 먹어 총 1000원을 적립했다.

이어 쯔양은 최근 구독자 1300만명을 달성한 기념으로 행운버거 1개당 500만원을 자체적으로 기부하겠다는 의사를 밝혔다. 이로써 행운버거 10개를 먹은 쯔양은 서울아산병원 어린이병원에 5000만원의 발전기금을 기부했다.

행운버거는 2013년 첫 출시 이후 매년 연말 출시되는 맥도날드 대표 인기 한정 메뉴다. 행운버거 단품 혹은 세트 1개를 구매하면 100원이 기부되고 모인 기부금은 RMHC Korea에 전달된다. 전달된 기부금은 장기 치료가 필요한 환아와 가족들이 병원 인근에서 머물며 치료에 전념할 수 있도록 돕는 ‘로날드 맥도날드 하우스’ 운영과 건립에 사용되고 있다.