[헤럴드경제(광주)=서인주 기자] 광주 첫 대형 복합쇼핑몰인 ‘더현대 광주’가 실착공에 들어갔다. 지난해 11월 착공식 이후 2달여 만에 실제 공사를 진행하면서 광주시민들의 기대감도 높아가고 있다. .

더현대 광주 시공사인 현대건설은 지난 9일 착공신고서(착공계 등)를 제출했고 22일 착공신고 필증을 교부받았다. 착공 신고는 접수 이후 수리 절차를 거쳐야 법적 착공으로 인정되며, 필증 교부 이후부터 중장비 투입 등 실질적인 공사가 가능해진다.

더현대 광주 공사 현장에는 건설 천공기 등 장비가 투입된 것으로 확인됐다. 천공기는 지반과 암반에 수직 또는 수평으로 깊은 구멍을 뚫어 기초 공사와 파일 시공, 터널 공사, 차수벽 설치, 지질검사 등에 활용되는 장비로, 본격적인 기초 공정에 들어갔음을 보여주는 신호로 해석된다.

광주시는 이번 착공을 계기로 지역 내 대형 유통·복합개발 프로젝트가 가시화되면서 상권 재편과 고용 창출, 주변 개발 촉진 등 파급효과도 기대하고 있다. 다만 공사 진행 과정에서 교통·소음 등 생활 불편을 최소화하는 관리 대책도 함께 요구될 전망이다.