멀티 에이전트 관리 플랫폼…기업 생산성↑ AI 도입 우려인 보안·시스템 연동 문제 해결 ‘플로우’ 모듈로 에이전트 협업·행위 설계 다양한 기업 환경에 맞춘 3가지 에디션 출시

[헤럴드경제=차민주 기자] 아이티센클로잇이 멀티 에이전트 관리 플랫폼 ‘에이전트고 2026(AgentGo 2026)’을 출시했다. 개별 에이전트들을 한 곳에서 관리하고, 에이전트 간 협업으로 실제 행위까지 수행하는 체계를 지원해 기업의 생산성을 높이겠단 취지다.

27일 아이티센클로잇은 서울 강남구의 그랜드 인터컨티넨탈 서울 파르나스에서 미디어 간담회를 열고 이같이 밝혔다. 김우성 아이티센클로잇 대표는 “성공적으로 AI를 도입하려면 조직의 규정과 업무 프로세스에 AI를 안착시키는 것이 중요하다”며 “‘에이전트고 2026’은 국내 기업 환경에 맞는 보안 요건을 반영해, 안전하고 효율적인 엔터프라이즈 AI 표준을 제시한다”고 했다.

아이티센클로잇은 ‘에이전트 자동화’가 엔터프라이즈 시장의 주요 변화라고 설명했다. 시장조사기관 IDC에 따르면, 오는 2027년까지 엔터프라이즈 애플리케이션의 40% 이상이 에이전트 자동화로 강화될 전망이다.

그러나 실제 기업 현장에서는 보안 우려와 시스템 연동 문제로 도입을 망설이는 경우가 많다고 아이티센클로잇은 밝혔다. 또 중앙 관리 플랫폼 없이는 2028년까지 에이전트 도입 이니셔티브의 대부분이 투자 대비 효율(ROI) 달성에 실패할 것이라는 자체 분석도 나왔다.

아이티센클로잇은 이 같은 문제를 해결하고자 멀티 에이전트 관리 플랫폼 ‘에이전트고 2026’을 출시했다.

‘에이전트고 2026’의 핵심은 개별 에이전트를 한 곳에서 관리하는 ‘멀티 에이전트 관리’ 역량이다. 중앙 통제와 통합 거버넌스 기능을 제공해, 기업이 안심하고 AI를 비즈니스 핵심에 배치할 수 있도록 돕는다.

여러 구성 모듈 중 가장 눈에 띄는 모듈은 ‘플로우’다. 해당 모듈을 활용하면 개별 에이전트끼리 협업하고, 실제 행위까지 수행하는 ‘지능형 워크플로우’를 설계할 수 있다.

예를 들어 API 게이트웨이를 통해 사내 경비 규정 확인 에이전트와 항공 예약 시스템을 연동할 시, AI가 규정 준수 여부를 검증하고 최적의 옵션을 찾아 사용자에게 제안한다. 이후 사용자가 승인하면 API를 통해 예약 행위가 실행되는 구조다.

아울러 아이티센클로잇은 보안·확장성·개방성·에코시스템이라는 네 가지 가치를 플랫폼 전반에 구현해 기업의 AI 도입을 지원한다.

우선 정보 유출 방지·규제 준수를 위한 가드레일을 제공해 엔터프라이즈급의 보안 요구사항을 충족했다. 또 오픈소스 기반의 아키텍처로 퍼블릭 클라우드, 온프레미스, 프라이빗 클라우드 환경 모두 수용할 수 있는 인프라를 갖췄다. 이어 오픈소스·표준 프로토콜을 기반으로 플랫폼을 설계해 개방성을 확보했다.

‘에이전트고 2026’는 세 가지 에디션으로 출시된다. ▷사내 지식 검색 중심의 ‘에이전트고 챗봇’ ▷시스템 연동으로 업무 프로세스를 자동화하는 ‘에이전트고 스탠더드’ ▷폐쇄망 특화 모델 ‘에이전트고 엔터프라이즈’ 등이다. 보안이 중요한 엔터프라이즈를 위해 엔비디아 RTX PRO 6000 블랙웰 서버 에디션을 탑재한 하이브리드 AI 어플라이언스도 함께 선보인다.