[헤럴드경제=손미정 기자] “호러를 통해 관객들은 공포와 두려움에 직면하게 되죠. 그것을 극복해 가는 과정이 관객에게 큰 성취이자, 영화적 경험이라고 생각합니다.” (샘 레이미 감독)

토비 맥과이어의 ‘스파이더맨’ 시리즈와 ‘닥터 스트레인지: 대혼돈의 멀티버스’(2022)로 국내 영화팬들에게도 잘 알려진 샘 레이미 감독의 신작 ‘직장상사 길들이기(원제 Send help)’가 오는 28일 국내 개봉한다. 비행기 추락 사고로 인해 갑질 상사 ‘브래들리’(딜런 오브라이언 분)와 무인도에 고립된 ‘린다’(레이첼 맥아담스 분)가 직급을 떼고 벌이는 서바이벌 스릴러를 그린 영화다.

‘노트북’(2004)과 ‘어바웃 타임’(2013)으로 사랑스러운 매력을 보여준 래이첼 맥아담스의 연기 변신으로 일찍이 주목받은 이번 영화는 ‘B급 공포 영화의 거장’이라 불리는 샘 레이미 감독 특유의 호러 연출로 관객들에게 색다른 ‘시네마틱 경험’을 선사한다. ‘닥터 스트레인지: 대혼돈의 멀티버스’가 슈퍼 히어로 프랜차이즈와 호러의 만남이었다면, 이번엔 블랙코미디와 공포물의 만남이다.

샘 레이미 감독은 26일 오전 국내 언론과 진행된 ‘직장상사 길들이기’ 화상 기자간담회에서 “극장에서 나와 살아서 집에 갈 수 있다는 것에 안도감을 느끼는 것이 시네마적 경험으로서도 굉장히 의미가 있다고 생각한다”면서 “또 살아서 돌아간다는 어떤 생존적인 안도감을 느낀다는 점도 호러 영화의 매력”이라고 소개했다.

영화에서 ‘린다’는 초반부 열심히 일하지만 정작 회사에서 인정받지 못하는 비운의 캐릭터로 그려진다. 직장인이라면 한 번쯤은 경험하고 느껴봤을, 공감하지 않을 수 없는 캐릭터다. ‘직장상사 길들이기’ 탄생의 시작은 바로 여기였다.

자이나브 아지지 프로듀서는 “시나리오에 매료된 것은 린다라는 캐릭터 때문이었다. 모두가 공감할 수 있는 캐릭터라고 생각했고, 심지어 무인도에 낙오되는 상황 자체도 누구나 한 번쯤은 꿈꿔봤을 일이라고 생각했다”면서 “샘 레이미 감독을 섭외하고, 감독의 생각과 비전을 구현하는 것이 제작자로서 가장 중요하게 여긴 지점”이라고 밝혔다.

레이첼 맥아담스에게도 ‘린다’ 역은 도전이었다. 샘 레이미 감독과는 ‘닥터 스트레인지’에 이어 두 번째 호흡이다. 그는 “린다는 복잡하고 다면적이며 깊은 캐릭터다. 도전적 역할이라 꼭 해보고 싶었다”면서 “나도 린다만큼이나 모험을 좋아한다. 새로운 기술 혹은 새로운 것을 배우는 것이 굉장히 흥미롭다고 생각한다”고 했다.

‘메이즈 러너’ 시리즈 등을 통해 관객들을 만나 온 딜런 오브라이언도 완전히 새로운 얼굴로 돌아왔다. 오브라이언은 “그간의 필모그래피와는 다른 캐릭터이다 보니 흔치 않을 기회라고 생각했다”면서 “‘브래들리’는 복합적이고 인간적이며 유머 있는 캐릭터이기에 연기하면서도 재밌게 임했다”고 전했다.

샘 레이미 감독이 생각하는 이 영화의 가장 큰 매력은 악역과 선한 역을 특정할 수 없다는 것이다. 덕분에 영화는 관객으로 하여금 누구를 응원해야 할지 헷갈리게 만든다. 감독은 이를 ‘외줄타기’라고 표현했다.

레이미 감독은 “처음에는 여성 캐릭터가 주인공 같아서 몰입하려 하면, 악역 같아 보이는 남성 주인공이 가진 매력에 눈이 가게 된다”면서 “그 매력에 빼져 남자 주인공을 응원해야 하나 외줄타기하듯 왔다 갔다 고민하는 것이 이 영화의 관람포인트”라고 말했다. 그러면서 “예측 불허하게 펼쳐지는 이야기를 관객들이 즐기길 바란다”며 바람을 전했다.

누구보다 ‘직장상사 길들이기’의 서사에 공감할 한국 직장인들을 위한 응원의 메시지도 이어졌다.

딜런 오브라이언은 “영화에서처럼 갑질 상사 밑에서 일하고 있다면 억압적인 분위기에 휩쓸리지 않는 강한 정신력을 키워보면 좋을 것 같다”면서 “좋은 에너지는 좋은 곳에 쓸 수 있도록 저장해두는 것이 하나의 방편이 될 것 같다”고 밝혔다.

레이첼 맥아담스는 “‘린다’가 조언을 해준다면 퇴근하고 친구들과 노래방에 가서 목청껏 노래를 부르며 스트레스를 풀어보라고 이야기할 것 같다”면서 “기회가 된다면 딜런과 함께 한국에 꼭 방문하고 싶다”며 간담회를 마무리했다.