[헤럴드경제(광주)=서인주 기자] 강기정 광주광역시장이 광주·전남 행정통합으로 오는 7월 출범하는 통합지방정부 주소재지가 전남 무안이 아닌 광주가 되어야 한다고 거듭 강조했다. 그렇게 되면 명칭 안 중 어떠한 명칭으로 결정되더라도 수용하겠다고 밝혔다.

강기정 시장은 26일 기자간담회에서 광주·전남 양 지역 시·도지사와 시·도교육감, 지역국회의원들이 전날 통합지방정부 명칭을 ‘광주전남특별시’로 청사는 광주·순천·무안 등 기존 청사 3곳을 활용하되 주소재지 청사는 무안의 전남도청으로 하는 협의안이 “확정된 것이 아닌 어디까지나 가안”이라면서 이같이 주장했다.

강기정 광주시장과 김영록 전남지사, 이정선 광주시교육감, 김대중 전남도교육감, 지역 국회의원들은 전날 오후 김대중컨벤션센터에서 간담회를 통해 통합지방정부 명칭과 주소재지를 논의해 협의안을 도출했다고 공개했다.

이와 관련 강 시장은 “저는 처음부터 ‘청사 문제를 명칭과 결합하거나 전면에 내세우는 것은 판도라상자를 여는 것’이라 하여 반대 입장을 분명히 했다”면서 “그럼에도 불구하고 통합을 이루고자 하는 의원들 때문에 어제 3차 간담회에서 명칭과 청사 문제를 연계시키는 가안이 도출됐다”며 “이는 통합추진의 큰 어려움이 되고 있다”고 설명했다.

강 시장은 “명칭에 대해서는 전남광주특별시(약칭 광주특별시) 안, 광주전남특별시 안, 전라도광주특별시 안 등 3가지 안에 대해 청사 문제는 놔두고 명칭만 결정했어야 했는데 주소재지까지 가안에 담겼다”고 아쉬움을 표시했다.

강 시장은 27일 오전 국회에서 열리는 시·도지사-지역국회의원 4차 간담회에서 행정통합에 걸림돌이 될 주소재지 청사문제를 아직 확정하지 말아야 한다고 강력하게 주장할 것으로 보인다.