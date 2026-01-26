“최소한의 당무 처리 지시” “정쟁 없는 민생법안 처리 요청”

[헤럴드경제=주소현 기자] 이해찬 국무총리 서거로 더불어민주당은 이번 주를 애도 기간으로 정하고 상주로 역할을 다하겠다고 밝혔다. 조국혁신당과의 합당을 비롯해 본회의 안건 협상 등에서 정쟁을 최소화하겠다는 계획이다.

박수현 민주당 수석대변인은 26일 국회에서 열린 민주당 최고위원회의 후 기자들과 만나 “장례 기간에 정 대표와 지도부는 빈소를 지키며 상주의 역할을 다할 것”이라며 이같이 말했다.

박 수석대변인은 “내일 아침 고인의 유해가 도착하는 데 정청래 대표와 지도부는 모두 상주의 마음으로 공항에 고인을 맞으러 나갈 것”이라며 “정 대표는 이번주를 추모 기간으로 지정하고 경건한 마음으로 애도에 집중하며 고인의 명복을 빌어주실 것을 요청했다”고 전했다.

이어 박 수석대변인은 “추모 기간에 언행에 각별히 유의할 것과 정쟁적 요소의 논평과 발언을 자제할 것을 요청했다”며 “시도당별로 추모 빈소를 설치하고 추모 리본 패용을 요청했다. 추모 현수막을 게첩하고 아울러 민주당 명의러 기게첩된 모든 현수막을 철거할 것을 지시했다”고 말했다.

아울러 박 수석대변인은 “추모 기간에 최소한의 당무 처리를 지시했다”며 “29일 국회 본회의는 예정대로 진행하되 여야 정쟁 요소가 있는 법안은 제외하고 여야 합의가 된 민생법안만 처리할 것을 요청했다”고 덧붙였다.

합당 논의를 놓고 조국혁신당과 견해차가 있다는 지적에 박 수석대변인은 “애도 추모 기간이라 최소한, 각 당의 당무도 최소한으로 처리하도록 추도에 임하고 있는 기간”이라면서도 “합당과 관련한 절차는 양당 간의 문제는 논의하기는 매우 이르고 적절치 않다”고 답했다.

또 “추모·애도 기간이 지나서 각 당의 당원에게 의견을 묻는 절차가 진행될 것”이라며 “당원의 추인 결정도 이뤄지지 않은 상황에서 합당과 같은 실무 이야기를 양당간 거론하는 건 매우 적절치 않다”고 말했다.

한편, 민주당은 이날 신임 수석사무부총장으로 최기상 의원, 전략기획위원장으로 이연희 의원, 인재위원회 부위원장과 간사로 각각 김영진 의원과 박홍배 의원을 임명하는 안을 최고위원회에 보고했다.