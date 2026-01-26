[헤럴드경제=도현정 기자]독일의 자동차업체 폭스바겐그룹을 이끌고 있는 올리버 블루메 최고경영자(CEO)가 미국이 유럽에 매기고 있는 자동차 관세가 인하되지 않으면 아우디 미국 공장 건설 계획을 철회할 수도 있다고 밝혔다.

블룸버그에 따르면 블루메 CEO는 25일(현지시간) 공개된 독일 경제지 한델스블라트와 인터뷰에서 관세 부담이 변하지 않는 상황에서는 대규모 추가 투자를 위한 자금을 조달할 수 없다며 이 같이 밝혔다. 그는 “단기적으로는 비용 절감이, 장기적으로는 믿을 수 있는 사업 환경이 필요하다”고 호소했다.

블루메 CEO는 미국 시장에서 성장 기회가 여전히 남아있다면서도 시장점유율 10% 달성이라는 이전 목표는 더 이상 현실적이지 않다고 토로했다. 그는 비관하지 않으면서도, 점진적으로 나아갈 계획이라며 미 시장 성장 속도를 조정하겠다는 톤을 내비쳤다.

아우디는 2023년부터 미국 내 생산기지 건설을 검토해왔다. 당초 보조금 지원까지 감안하면 미국 공장 건설이 경제성을 확보할 수 있을 것으로 예상됐지만 트럼프 행정부가 유럽 자동차 업체들에 관세를 부과하면서 상황이 바뀌었다.

블루메 CEO는 지난해 1월부터 9월까지 폭스바겐의 관세 비용이 21억유로(약 3조6000억원)에 달한다고 전했다.

아우디는 계열사인 폭스바겐이나 BMW, 메르세데스-벤츠 등 다른 독일 자동차 업체와 달리 미국 현지에 공장이 없다. 미국에서 인기있는 모델인 Q5는 멕시코에서 조립해 미국으로 수출해왔다.

블룸버그는 폭스바겐이 오는 3월 5개년 투자 계획을 공개할 것이라 전했다. 이번 발표에서는 2년 전 1800억유로(약 308조원)로 책정했던 5개년 계획 투자 규모를 1600억유로(약 274조원)로 축소할 것으로 전해졌다.