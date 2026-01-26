[헤럴드경제=이원율 기자]유한킴벌리는 국내 생리대가 비싸다는 정부 지적에 공감해 기존 ‘중저가 생리대’ 오프라인 판매를 확대하고, 새로운 중저가 제품을 출시한다고 26일 밝혔다.

유한킴벌리는 현재 ‘좋은느낌 순수’와 ‘좋은느낌 코텍스 오버나이트’를 통해 중저가 생리대 3종을 시장에 공급 중이다.

이 가운데 순수는 유한킴벌리의 프리미엄 대표 제품과 견줘 공급가가 반값 수준이다.

유한킴벌리는 지난 2016년 일부 취약계층 여성들이 생리대 구매에 어려움을 겪는다는 소식을 들은 후 중저가 생리대를 공급해왔다. 가격은 11년째 동결했다.

유한킴벌리는 앞으로 중저가 생리대 오프라인 유통·판매 확대에 주력하기로 했다.

좋은느낌 코텍스 오버나이트는 다이소와 대리점 채널을 통한 공급을 이어갈 방침이다.

온라인몰에도 공급을 늘린다. 좋은느낌 순수는 쿠팡을 중심으로 판매하고 었었는데, 최근 지마켓과 네이버 스토어, 자사몸 맘큐로도 공급을 확대했다.

올해 2분기 중에는 ‘좋은느낌’ 브랜드에서 새로운 중저가 제품을 출시해 공급하기로 했다.

현재 중저가 제품은 패드와 오버나이트 제품만 나와있는데, 신제품은 ‘수퍼롱 오버나이트’ 형태로 새롭게 개발할 계획이다.

신제품이 출시되면 유한킴벌리는 중저가 제품을 모두 4종 보유한다.

앞서 이재명 대통령은 국내 생리대 가격 문제와 관련해 “아주 기본적인 품질을 갖춘 생리대를 싸게 만들어 무상 공급하는 방안을 연구해보려고 한다”고 밝혔다.

이 대통령은 “해외 생리대보다 우리나라가 40% 가까이 비싼 것 같은데, 싼 것도 만들어 팔아야 가난한 사람도 쓸 것 아닌가”라고 지적했다.

이 대통령은 국내 생리대가 고급화를 해 비싸다는 주장에 대해선 “소비자에게 선택권을 줘야 한다”며 “정부가 지원해주면 속된 말로 바가지 씌우는 데 도움만 주는 꼴”이라고 했다.

이 대통령은 원민경 성평등가족부 장관에게 “이런 식으로 하면 국가가 개입해야 한다”며 “아예 위탁 생산해서 일정 대상에게 무상 공급하는 것도 검토해보라”고 했다.