부산시, 29~30일, ‘부기테크 투자쇼 X 스타트업 투자자 써밋’개최

[헤럴드경제(부산)=정형기 기자] 부산시가 오는 29, 30일 이틀 동안 ‘2026년 부기테크 투자쇼 X 스타트업 투자자 써밋’을 개최한다고 26일 밝혔다.

부산시 동구 아스티호텔 부산에서 열리는 이번 행사는 부산시와 초기투자액셀러레이터협회가 공동 주최하고 부산기술창업투자원이 주관한다. 투자자 써밋은 지역 대표 기업설명회 프로그램인 ‘부기테크 투자쇼’와 스타트업 투자자 전문가 포럼으로 구성된다.

지역 유망 기업, 부산시 조성 펀드 운용사, 수도권 투자사들이 참여한 가운데 ▷기업설명회 ▷투자 상담회 ▷기조 강연 ▷패널토론 ▷네트워킹 등이 진행될 예정이다.

이번 써밋은 작년 11월 부산 유라시아플랫폼에 동남권 지역본부를 설립한 초기투자액셀러레이터협회가 부산시와 함께 처음 개최하는 행사다.

▷2024년 미래성장 벤처펀드 ▷2025년 혁신 스케일업 벤처펀드 등 최근 2년간 5000억원 규모의 부산형 펀드를 조성해 온 부산시는 “부산기술창업투자원과 함께 성장 가능 기업을 발굴해 창업 초기부터 성장단계를 거쳐 기업 상장까지 이어지는 다양한 프로그램을 준비하고 있다”고 밝혔다.

중소벤처기업부 ‘지역성장펀드’ 지자체 공모에 참여해 3년 연속 1000억원 규모의 창업·벤처 모펀드 조성에 도전하고, 초기 창업 및 대학·학생 창업 기업 지원을 위해 시 출자금 30억원을 별도 편성해 지역 투자사의 펀드 조성과 성장 기반을 강화하겠다는 계획도 전했다.

부산시 이진수 금융창업정책관은 “부기테크와 같은 다양한 프로그램을 통해 지역 기업이 실질적인 투자 혜택을 받을 수 있도록 적극 지원하겠다”고 말했다.