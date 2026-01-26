ZEM앱 신규·자녀 폰 구매 이벤트 다이렉트샵 개통 네이버페이 혜택

SK텔레콤은 2026년 새 학기를 앞둔 학생과 학부모 고객을 위한 혜택을 담은 ‘아이러브 ZEM(잼) 새 학기 페스티벌’을 진행한다고 26일 밝혔다. 이벤트 기간은 3월 31일까지다.

ZEM은 SK텔레콤의 키즈 전용 브랜드로, 만 12세 이하 어린이를 위한 맞춤형 단말·요금제·서비스를 제공하고 있다. 그 중 ZEM 애플리케이션은 누적 다운로드 수 650만건을 돌파하면서 인기를 끌었다고 SK텔레콤은 강조했다.

SK텔레콤은 올해 새 학기 시즌을 맞아, ZEM 앱의 사용 가능 연령을 스마트폰 사용량이 본격적으로 증가하는 중학생(만 15세)까지 확대했다고 밝혔다. 또 ▷ZEM 앱 신규 가입 고객·자녀 스마트폰 구매 고객 대상 경품 증정 이벤트 ▷ZEM앱·폰 리뷰 이벤트 ▷T다이렉트샵 기획전 등 ZEM 고객을 위한 혜택을 마련했다.

먼저 SK텔레콤은 ZEM 부모 앱에 신규 가입하는 고객을 대상으로 3월 31일까지 경품 증정 이벤트를 진행한다. 자녀에게 신규 스마트폰을 선물하는 고객을 위한 이벤트도 내달 22일까지 진행된다.

ZEM앱을 이용 중이거나 새로 가입한 고객이 2024년 이후에 출시된 갤럭시 S, Z플립, Z폴드, S FE 시리즈 혹은 아이폰 시리즈를 신규 구매하면, 이벤트 페이지에서 응모가 가능하다.

SK텔레콤은 추첨을 통해 ▷아이패드 프로 13 256GB Wi-Fi(1명) ▷소니 헤드폰 WH-1000XM6(5명) ▷애플 워치 SE3 GPS 40mm(30명) ▷메가커피 모바일 금액권 1만원권(500명) 등 선물을 제공한다.

ZEM 앱을 이용하고 있는 고객을 위한 리뷰 이벤트도 준비됐다.

우선 SK텔레콤은 ZEM 공식 체험단 ‘ZEMates(잼메이트)’로 100명을 선정한다. 체험단 모집은 2월 13일까지 두 차례에 걸쳐 진행된다.

잼메이트는 ZEM 앱의 안심 기능에 대한 사용 후기를 개인 사회관계망서비스(SNS)에 게재하면 된다. 리뷰 미션을 완료한 잼메이트 전원은 신세계백화점 상품권 5만원권을 지급 받는다. 우수 리뷰어로 선정된 10명에게는 신세계백화점 상품권 10만원권이 추가로 증정된다.

아울러 T다이렉트샵에서는 이달 31일까지 자녀의 스마트폰을 준비하는 고객을 위한 기획전이 열린다.

윤재웅 SK텔레콤 프로덕트&브랜드본부장은 “설레는 마음으로 새로운 학기를 준비하고 있을 가족 고객을 위해 다양한 이벤트와 혜택을 마련했다”고 밝혔다. 차민주 기자