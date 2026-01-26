전 세계가 유례없는 에너지 전환의 소용돌이 속에 있다. 기후 위기 대응이라는 인류사적 당위성과 자국의 산업 경쟁력을 지키려는 에너지 안보 전략이 맞물리며, 각국은 신재생에너지 확보를 위해 사활을 건 속도전을 벌이고 있다. 에너지 전환의 선두 주자인 독일은 이미 전체 발전량의 50%를 넘어서며 에너지 자립의 이정표를 세웠다.

그러나 우리 대한민국을 돌아보면 절박함에 앞서 한숨이 먼저 터져 나온다. 좁은 국토, 짧은 동서 길이, 불규칙한 바람과 일조량. 자연이 허락한 에너지를 얻기에 이 땅은 너무도 가혹한 환경이다. 문득 하늘을 향해 묻고 싶어진다. “신이여, 왜 대한민국에게 ‘에너지 섬’이라는 시련을 주셨습니까?”

대한민국 전력망의 현실은 ‘섬’ 그 자체다. 삼면은 바다로 둘러싸여 있고, 북쪽은 휴전선이라는 거대한 벽에 막혀 있다. 이웃 나라와 전력망을 연결해 전기가 부족할 때 사 오고 남을 때 팔 수 있는 유럽의 ‘슈퍼 그리드’는 우리에게는 닿을 수 없는 신기루다. 단 1kW의 전기도 외부에서 끌어올 수 없는 이 철저한 고립은 우리가 마주한 가장 크고 본질적인 시련이다.

정부는 이러한 악조건 속에서도 탄소 중립을 위해 사투를 벌이고 있다. 2026년 현재 우리 에너지 정책의 근간인 ‘제11차 전력수급기본계획’ 실무안에 따르면, 우리나라는 2030년 신재생에너지 발전 비중 목표를 32.9%까지 끌어올릴 계획이다. 하지만 이 숫자를 현실화하는 과정은 고통스럽다. 신재생에너지는 자연의 기후에 따라 발전량이 춤을 추는 ‘간헐성’이라는 치명적 약점을 가졌다. 외부 지원이 없는 에너지 섬에서 간헐성이 발생하면 계통 전체가 휘청거린다. 이를 보완하기 위해 가스(LNG) 발전소나 대규모 저장 장치(ESS)를 이중으로 구축해야 하는 ‘중복 투자’의 딜레마는 국가 경제에 무거운 짐이 되고 있다.

하지만 역설적이게도, 이 가혹한 ‘에너지 섬’의 환경은 대한민국을 세계 최고의 전력 인프라 강국으로 만들었다. 오늘날 대한민국은 전력망의 핵심 구성요소인 초고압 전선과 변압기 분야에서 세계 시장을 호령하고 있다. 장거리 송전의 핵심인 초고압직류송전(HVDC) 해저 케이블 기술과 거대 전력을 안정적으로 변압하는 초고압 변압기 기술은 이미 세계 최고 수준에 도달했다. 전 세계는 AI 데이터 센터의 폭증과 노후화된 전력망 교체 수요로 사상 유례없는 ‘전력 기기 슈퍼 사이클’을 맞이했다. 미국과 유럽이 우리 전선과 변압기를 사기 위해 줄을 서는 이유다. 우리 기업들이 ‘K-전력’의 저력을 뽐내는 지금, 시련은 무기가 되고 있다.

이 기적을 완성하기 위해 세 가지 전략이 필요하다. 첫째, 간헐성을 고효율 ESS와 지능형 전력망 시스템으로 압도해 ‘지능형 에너지 섬’ 모델을 완성해야 한다. 둘째, 신재생에너지와 탄소 배출이 없는 원자력 및 소형모듈원전(SMR)을 가장 효율적으로 조화시키는 ‘한국형 에너지 믹스’를 정립해야 한다. 셋째, 전력 기기 호황을 넘어 전력망의 설계부터 운영까지 아우르는 ‘에너지 시스템 수출’로 사업 모델을 확장해야 한다.

신이 우리에게 ‘에너지 섬’이라는 시련을 주신 것은, 우리가 결핍을 딛고 일어나 에너지 강국으로 우뚝 설 저력이 있음을 믿었기 때문일지도 모른다. 이제 대한민국은 이 섬에서 다시 한번 세계를 놀라게 할 ‘에너지 기적’을 완성할 것이다.

이상협 국가녹색기술연구소장