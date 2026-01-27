“쇼트트랙 2개·타종목 1개 이상 금 기대” 빙속·컬링·하프파이프·피겨도 메달 기대

[헤럴드경제=조용직 기자] 제25회 밀라노·코르티나담페초 동계 올림픽이 열흘 앞으로 다가왔다. 대한민국 국가대표팀 ‘팀 코리아’가 피땀의 결실을 확인할 결전장이다. 이번 올림픽은 2월 7일(이하 한국시간) 이탈리아 밀라노 산시로에서 열리는 개회식을 시작으로 17일간의 열전에 돌입한다.

이번 대회는 약 90개국 국가올림픽위원회(NOC)의 선수단 2900여명이 참가해 8개 종목, 16개 세부 종목에서 116개의 금메달을 두고 경쟁한다. 6개 종목 선수 71명과 임원 59명으로 이뤄진 팀 코리아 선수단은 오는 30일 인천국제공항을 통해 이탈리아 현지로 떠난다.

직전 동계올림픽인 2022년 베이징 대회에서 금메달 2개, 은메달 5개, 동메달 2개로 종합 14위를 차지한 한국은 이번 대회에서 3개 이상의 금메달을 따는 것을 목표로 세웠다.

한국은 2010년 밴쿠버 대회 5위(금6·은6·동2)로 역대 최고 성적을 낸 이래 안방에서 열린 2018년 평창 대회에서 금메달 5개, 은메달 8개, 동메달 4개로 종합 7위에 오른 바 있다. 이수경 선수단장은 “종합 순위에 대해서는 계속 조정 중이지만, 10위 안에 드는 것을 목표로 하고 있다”고 밝혔다.

목표 달성을 위한 해법은 만년 효자, 세계 정상의 쇼트트랙이 흔들림 없이 제 몫을 해주고, 그외 두세 종목에서 실력을 발휘해 추가 메달을 확보하는 것이다. 직전 대회인 베이징 동계올림픽 당시 빙상의 쇼트트랙, 스피드스케이팅에서만 메달을 땄지만, 이번에는 스노보드 등 빙상 외 종목에서도 메달 획득을 노린다. 즉 입상 종목의 다변화가 최선이다.

열흘간 ‘긴 호흡’으로 치러지는 쇼트트랙은 호재

팀 코리아의 종합순위 경쟁을 이끌 쇼트트랙 대표팀은 평소와는 다르게 대회 준비를 하고 있다. 국제빙상경기연맹(ISU) 월드투어, 세계선수권대회 등은 3~4일의 짧은 기간에 많은 종목을 한꺼번에 치르지만, 이번 올림픽은 열흘에 걸쳐 긴 호흡으로 진행되기 때문이다.

이 덕에 체력 회복이 쉬워 경기마다 집중력 있는 플레이를 펼칠 수 있다. 체력과 패기 넘치는 젊은 선수들보다는 경험 많고 노련한 선수들에게 유리하다. 쇼트트랙 관계자는 “우리 팀엔 최민정, 황대헌 등 올림픽 출전 경험이 있는 선수들이 많기 때문에 좀 더 유리하다고 판단하고 있다”고 밝혔다.

여자부 에이스 최민정(27)은 “마지막 레이스는 출국 후 3주 차에 펼치게 된다”며 “국내에서 최대한 몸 상태를 끌어올린 뒤 현장에서 컨디션 유지에 초점을 맞추려고 한다. 대회 기간이 길어서 여유를 갖고 몸 상태를 관리하겠다”고 밝혔다.

2018 평창 대회와 2022 베이징 대회에서 금메달 3개와 은메달 2개를 쓸어 담은 그는 이번 대회에서 금메달을 추가하면 전이경(4개)과 함께 동계 올림픽 최다 금메달 타이기록을 쓴다. 또 메달 2개를 획득하면 올림픽 통산 메달 7개를 수집해 진종오(사격)와 김수녕(양궁), 이승훈(스피드 스케이팅) 등이 공유한 동·하계 올림픽 한국인 최다 메달 기록(6개)을 넘어 신기록을 세운다.

남자 대표팀 에이스인 ‘신성’ 임종언(18)은 중압감을 이겨내기 위해 노력하고 있다. 생애 첫 올림픽 무대를 앞둔 임종언은 “올림픽에서 어떤 플레이를 할지 (머릿속에) 그리고 있다”며 “멘털 관리에 집중하면서 이번 대회를 준비하겠다”고 말했다.

스피드 스케이팅 금맥 향해 ‘골드 러시’

스피드 스케이팅은 14개의 금메달이 걸린 ‘금빛 각축장’이다. 프리스타일 스키(금메달 15개)에 이어 두 번째로 많은 메달이 걸려 있어 쇼트트랙에 이어 팀 코리아에 ‘금빛 낭보’를 전해줄 가장 유력한 종목으로 손꼽히고 있다.

2010년 밴쿠버 대회 때 모태범이 남자 500ｍ, 이상화가 여자 500ｍ, 이승훈이 남자 1만ｍ에서 금메달을 추가하며 한국은 단숨에 스피드 스케이팅 강국으로 떠올랐다. 2014년 소치 대회에선 이상화가 여자 500ｍ 2연패를 달성했고, 2018년 평창 대회에선 이승훈이 남자 매스스타트 금메달을 차지하며 금맥을 이었다. 이번 대회에 8년 만에 금을 향해 다시 질주한다.

세 번째 올림픽 무대에 도전하는 ‘포스트 이상화’ 김민선(26)은 지난해 12월 월드컵 4차 대회 500ｍ에서 동메달을 따내며 자신감을 끌어올렸다. 2018년 평창 대회를 통해 올림픽에 데뷔했던 김민선은 공동 16위로 부진했지만 2022 베이징 대회에선 7위로 순위를 끌어올렸고, 이제 세 번째 올림픽에선 당당히 시상대에 오르겠다는 각오다.

생애 첫 올림픽을 앞둔 이나현(20)은 2025 하얼빈 동계 아시안게임에서 전 종목 메달(100ｍ 금, 500ｍ 은·1000ｍ 동, 팀스프린트 금)을 따내며 ‘깜짝 스타’로 발돋움했다. 그는 2025-2026 ISU 월드컵 1~4차 대회를 통틀어 여자 500ｍ 랭킹 포인트 4위를 기록, 김민선보다 더 나은 성적으로 기대치를 올렸다. 둘 다 단거리 종목인 여자 500ｍ와 1000ｍ에서 입상을 노린다.

장거리 간판 정재원(24)은 3대회 연속 입상에 도전한다. 2018 평창 동계 올림픽 남자 팀 추월과 2022 베이징 동계 올림픽 남자 매스스타트에서 각각 은메달을 획득했던 정재원은 벌써 세 번째 올림픽에 출전하지만 여전히 젊고 강하다.

그는 2025-2026 ISU 스피드 스케이팅 월드컵 1~4차 대회 남자 매스스타트 네 차례 경기에서 2개의 은메달을 획득하는 등 꾸준히 선전하며 월드컵 랭킹 4위에 올랐다. 그는 “최근 매스스타트는 눈치 싸움보다 빠른 템포로 펼쳐지는 경향이 짙다”며 “난 매스스타트만 출전하기 때문에, 오로지 이 종목 준비에 집중하면서 다양한 상황을 대비할 것”이라고 밝혔다.

컬링 여자 대표팀 “실력대로 금메달 가져오겠다”

스킵 김은지, 서드 김민지, 세컨드 김수지, 리드 설예은, 핍스 설예지 등으로 구성된 경기도청 여자 컬링 대표팀은 현재 세계랭킹 3위를 달리면서 한국 컬링 사상 최초의 올림픽 금메달을 목표로 삼고 있다.

현재까진 안방에서 열린 2018 평창 대회에서 ‘팀킴’ 강릉시청(스킵 김은정)이 딴 은메달이 한국 컬링의 유일한 올림픽 메달이다. 이들은 지난해 2월 하얼빈 동계 아시안게임에서는 예선 8경기와 준결승, 결승까지 10전 전승으로 ‘퍼펙트 우승’을 달성하며 기대감을 높이고 있다.

이들은 대회 라운드로빈 첫날인 2월 12일부터 홈 팀 이탈리아와 대결을 앞두고 있다. 설예은은 “다 중요하지만, 우리 라이벌인 캐나다와 스위스를 예선에서 잡아야 플레이오프에서도 승리할 수 있을 것 같다”면서 “몇승을 하든 상관없고, 어떻게든 올라가서 금메달을 따는 명장면을 남기고 싶다”고 밝혔다.

또 기울어진 반원통형 슬로프에서 공중 연기를 펼치는 스노보드 하프파이프의 여자부에 출전하는 최가온(17)은 이번 올림픽 직전 국제스키연맹(FIS) 스노보드 월드컵에서 시즌 3승째 우승을 거두며 쾌조의 상승세로 금빛 전망을 밝히고 있다. 최가온은 2025-2026시즌 자신이 출전한 월드컵에서는 모두 정상에 올랐다.

최가온은 스위치백세븐(주행 반대 방향으로 떠올라 2바퀴 회전), 백사이드나인(등지고 공중에 떠올라 2.5바퀴 회전), 프런트사이드텐(주행 방향으로 공중에 떠올라 3바퀴 회전) 등의 기술을 자유자재로 구사한다.

최가온은 올해 올림픽에서 교포 선수인 레전드 클로이 김(25·미국)과 금메달을 다툴 가능성이 높다. 클로이 김은 2018년 평창, 2022년 베이징 동계올림픽에서 이 종목 금메달을 연달아 따내 3연패를 노린다. 다만 클로이 김은 최근 어깨 부상으로 올림픽을 앞두고 컨디션 조절에 어려움을 겪고 있다.

남녀 피겨·봅슬레이·스켈레톤 깜짝 메달 나올까

한국 피겨는 12년 만의 올림픽 메달을 노린다. 한국 피겨 스케이팅은 2014 소치 동계 올림픽에서 은메달을 딴 김연아 이후 올림픽 시상대에 오르지 못했다.

베이징 대회에서 5위에 올랐던 차준환은 올 시즌 발목 부상으로 고생했으나 회복하면서 인생 3번째 올림픽을 착실히 준비 중이다. 경쟁자인 일리야 말리닌(미국)과 베이징 은메달 가기야마 유마(일본), 유럽 챔피언 아당 샤오잉파(프랑스) 등과 비교하면 기술에서 살짝 밀리지만, 연기 완성도와 경험, 예술성에선 부족하지 않다는 평가를 받는다.

여자 싱글에선 연기력이 뛰어난 신지아(17)가 최고 기대주다. 올림픽 전초전 격인 ISU 4대륙선수권 쇼트프로그램에서는 실수로 6위에 그쳤지만, 4회전 점프 등 초고난도 기술을 시도하는 선수가 적기에 올림픽에서 메달을 노려볼 수 있다는 전망이 나온다. 은퇴 갈림길에서 올림픽 출전권을 극적으로 획득한 여자 싱글 이해인(20)도 이 대회 5위에 올라 흐름을 탔다.

봅슬레이 남자 2인승 김진수 팀도 마지막 국제봅슬레이스켈레톤연맹(IBSF) 월드컵 대회에서 4위에 오르는 등 지난 7차례 경기에서 입상에 근접한 성적을 내며 메달 기대감을 키웠다. 2024년 훈련 중 심한 허리 부상을 딛고 돌아온 정승기(26)도 IBSF 월드컵 시리즈 총 6차례 경기 중 4경기에서 5위권 성적을 올리며 메달 획득 가능성을 키웠다.