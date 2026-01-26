[헤럴드경제=박준규 기자] “소란 피우는 취객들 때문에 불안해요.” “불법업소 전단지가 심각해요.”

서울경찰청은 지난달 시민 642명을 대상으로 ‘일상 안전을 위협하는 요소’가 무엇인지 물었다. 음주소란과 불안감을 조성하는 행위가 많으니 경찰이 나서달라, 범죄가 유발할 수 있는 환경을 고쳐달라 같은 응답이 많았다고 한다.

이를 토대로 서울경찰은 내달 1일부터 ‘기본질서 리(Re)-디자인’ 프로젝트를 벌여 일상의 무질서, 불편, 불안 요인을 종합 점검한다고 26일 밝혔다.

서울경찰청은 시민 안전을 해치는 무질서를 근절하고 범죄 유발 환경을 개선하며, 시민들의 의견을 상시 접수해 일상의 치안 환경을 유지한다는 3대 목표를 설정했다. 큰 틀에서 추진계획은 마련됐고 서울 내 31개 경찰서는 각 담당 지역별 여건에 맞는 세부 액션플랜(실행 계획)을 수립한다.

서울시민 누구나 의견을 낼 수 있다. 서울경찰청, 서울시 자치경찰위원회 홈페이지에 의견을 적어 내면 된다. 경찰은 지역별 맘카페나 각종 소모임 소셜미디어(SNS) 계정에도 의견 수렴 창구를 두고 여러 제언을 모으기로 했다.

시민 의견을 종합해 경찰 단속과 순찰을 강화하고, 문제점이 발견된 현장에는 관할 구청과 협의해 환경을 개선하기로 했다. 가로등 밝기를 높이고 폐쇄회로(CC)TV와 안전벨을 설치하는 등 범죄예방 환경설계(CPTED)를 적용하는 방식이다.

박정보 서울경찰청장은 “시민의 소중한 의견을 반영해 일상 생활공간에서의 안전을 보다 두텁게 확보하겠다”며 “시민의 적극적인 제안과 관계기관의 협조도 부탁드린다”고 말했다.