메르세데스-벤츠 스페셜 오더 모델 판매 완료 CLE 53·G 63·G 450 d로 구성된 한정판 라인업

[헤럴드경제=정경수 기자] 메르세데스-벤츠 공식 딜러 한성자동차가 창립 40주년을 맞아 총 40대 한정으로 선보인 한정판 모델 ‘한성에디션’ 전 라인업이 벤츠 G 450 d 마지막 10대 판매를 끝으로 전량 완판됐다고 26일 밝혔다.

‘한성에디션’은 한성자동차 창립 40주년을 기념해 기획된 스페셜 오더 모델로, 한성자동차에서만 선보이는 전용 사양과 차별화된 옵션 구성을 적용한 것이 특징이다. 인기 모델을 중심으로 전략적인 라인업을 구성하고, 한정 수량 판매 방식으로 희소성과 소장 가치를 동시에 강조했다.

라인업은 ▷메르세데스-AMG CLE 53 4MATIC+ 카브리올레 ▷메르세데스-AMG G 63 ▷벤츠 G 450 d 등 2026년식 프리미엄 모델 3종으로 구성됐다. 각 모델에는 마누팍투어 컬러를 비롯해 AMG 나이트 패키지, 전용 휠 및 인테리어 사양 등 엄선된 옵션 패키지가 적용됐다.

이번 한성에디션은 단순한 한정 판매를 넘어, 오랜 기간 고객과 쌓아온 신뢰와 브랜드 철학을 반영한 상징적 프로젝트로 평가된다. 모델 선정부터 디자인과 사양 구성에 이르기까지 완성도를 높여 한성자동차만의 차별화된 감각을 강조했다.

김마르코 한성자동차 대표는 “창립 40주년을 기념해 선보인 한성에디션 전 라인업이 고객 여러분의 성원 속에 전량 완판돼 뜻깊다”며 “앞으로도 고객과의 관계를 더욱 공고히 하고, 차별화된 경험을 통해 지속적인 신뢰를 이어가겠다”고 말했다.