[헤럴드경제부산)=정형기 기자] 부산시는 2026년 1월 1일 기준 부산 지역 표준지 공시지가가 지난해 대비 평균 1.92% 상승했다고 26일 밝혔다. 부동산 보유세, 복지 수혜 등 각종 제도의 공적 기준으로 활용되는 표준지 공시가격의 올해 시세반영률은 정부의 ‘2026년 부동산 가격공시 추진방안’에 따라 2025년 수준으로 동결됐다.

올해 관내 16개 구·군 표준지는 총 2만424필지로, 해당 표준지에 대한 지가 공시 결과 평균지가 변동률은 1.92%다. 전국 평균 상승률은 3.36%이며 서울 4.89%, 경기 2.71%, 부산 1.92%, 대전 1.85% , 충북 1.82% 순으로 상승한 것으로 나타났다.

구·군별 변동률을 살펴보면 해운대구(2.74%), 수영구(2.71%), 강서구(2.58%), 동래구(2.28%), 부산진구(1.97%)는 시 평균(1.92%)보다 높았으며, 나머지 11개 구·군은 시 평균보다 낮은 것으로 나타났다. 특히 중구(0.67%), 사하구(0.80%)는 영점대 변동률을 보였다.

부산시 내 표준지 공시지가 최고가와 최저가 토지는 지난해와 동일하며 ▷최고가는 부산진구 부전동 165-2번지(서면 동보프라자)로 ㎡당 4372만원으로 전년과 공시가격이 같고 ▷최저가는 개발제한구역인 금정구 오륜동 산40번지로 ㎡당 1090원(전년 1040원)으로 나타났다.

표준지 공시지가 열람은 부동산 공시가격 알리미(www.realtyprice.kr)를 통해 온라인으로 가능하며, 오프라인은 표준지 소재지 관할 구·군청에서 확인할 수 있다. 이의신청은 오는 2월 23일까지 부동산 공시가격 알리미를 통해 온라인으로 하거나, 국토교통부 부동산평가과에 팩스(044-201-5536) 또는 우편(세종특별자치시 도움6로 11)으로 할 수 있다.