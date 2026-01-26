행안부와 마이데이터 활성화 업무협약 재무분석, 판매처·구매처 분석 등 진단

[헤럴드경제=김은희 기자] 신용보증기금은 지난 23일 행정안전부와 기업 공공 마이데이터 활성화를 위한 업무협약을 체결했다고 26일 밝혔다.

공공 마이데이터는 정보 주체인 국민 개개인의 요구에 따라 행정·공공기관이 보유한 행정정보를 본인 또는 본인이 지정한 제3자에게 온라인으로 제공하는 정부 서비스다. 지난해부터 개인에서 기업으로 서비스를 확대하고 있다.

신보는 행안부가 운영하는 공공 마이데이터 포털과 신보의 빅데이터 플랫폼 ‘BASA’를 연계해 기업 경영진단 서비스를 무료로 제공할 계획이다.

공공 마이데이터 이용 기업은 별도의 자료 제출이나 가입 절차 없이 ▷재무분석 ▷판매처 분석 ▷구매처 분석 등 인공지능(AI) 기반의 심층 경영 진단 보고서를 즉시 받아볼 수 있다. 기업이 스스로 경영 상태를 점검하고 중장기 성장 로드맵을 수립하는 데 도움이 될 것으로 기대된다.

이주영 신보 전무이사는 “정부의 혁신 서비스에 BASA의 기능을 연계해 기업 고객의 편의성을 높인 사례”라며 “앞으로도 BASA 서비스를 통해 축적된 데이터 역량을 공공부문에 적극 개방해 정부의 ‘기업 하기 좋은 나라’ 정책 실현에 기여하겠다”고 말했다.