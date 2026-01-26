척추 견인부터 위장 증상 완화·혈액 순환 개선까지… 28년 기술력의 확장 병원 의료 서비스를 ‘집에서도·누구나·쉽게’ 구현한 홈 헬스케어 비전 제시

[헤럴드경제=홍석희 기자] 글로벌 홈 헬스케어 기업 세라젬은 의료기기를 기반으로 28년간 축적해 온 기술 혁신의 흐름을 담은 신규 캠페인 영상을 26일 공개했다.

이번 캠페인 영상은 척추 관리 의료기기에서 출발한 세라젬의 기술력이 위장 증상 완화, 혈액 순환 개선 등 일상 전반의 건강 관리를 아우르는 홈 헬스케어로 확장돼 온 과정을 중심으로 구성됐다. 단일 제품 홍보를 넘어, 의료기기 기술 자체를 핵심 자산으로 지속적으로 진화시켜 온 기업의 방향성을 조명하는 데 초점을 맞췄다.

영상은 척추 관리 의료기기를 시작으로 기술 영역을 단계적으로 넓혀 온 세라젬의 행보를 서사적으로 풀어낸다. ‘세라젬은 세라젬을 혁신 중’이라는 메시지 아래, ‘마스터 V 컬렉션’을 통해 누구나 쉽게 누워서 받을 수 있는 척추 견인 기술을, ‘세라젬 밸런스’를 통해 간편한 섭취 방식으로 위장 증상 완화에 도움을 주는 기술을, ‘셀트론 순환 체어’를 통해 편안히 앉아서 혈액 순환 개선을 돕는 기술을 차례로 소개한다.

세라젬은 이를 통해 자사의 의료기기 기술이 특정 증상이나 부위에 국한되지 않고, 일상 속 다양한 건강 관리 수요를 충족하는 방향으로 확장되고 있음을 강조했다. 병원에서 받던 의료 서비스를 가정에서도 쉽고 편리하게 경험할 수 있도록 구현한 기술적 진화를 소비자에게 직관적으로 전달한다는 취지다.

세라젬 관계자는 “이번 캠페인은 척추 관리 의료기기에서 시작된 세라젬의 기술력이 일상생활 속에서 어떻게 활용되고 확장돼 왔는지를 보여주기 위해 기획됐다”며 “앞으로도 의료기기 기술을 기반으로 일상 전반의 건강 관리를 아우르는 홈 헬스케어 솔루션으로 고도화해 나가겠다”고 말했다.

한편 세라젬은 이번 캠페인 영상에서 제시한 의료기기 기술 확장 방향을 CES 2026에서도 중장기 전략으로 소개한 바 있다. ‘나를 가장 잘 아는 살아 숨 쉬는 집’을 의미하는 ‘AI 웰니스 홈(Alive Intelligence Wellness Home)’ 개념을 통해, 의료기기 기술을 중심으로 한 헬스케어 제품과 서비스가 유기적으로 연동되는 주거형 홈 헬스케어 플랫폼 구상을 제시하며 글로벌 시장 공략에 속도를 내고 있다.