25일 파트너 스트리머 대상 간담회 진행 25년 시청 시간 510억분·채팅 40억개 이상 인기 IP 확보, 스트리머샵 등 서비스 고도화

[헤럴드경제=차민주 기자] 네이버의 스트리밍 플랫폼 치지직이 같이보기 경험 확산, 후원 경제 고도화, 콘텐츠 생태계 확장에 초점을 맞춰 서비스를 고도화한다.

네이버는 지난 25일 네이버 1784 사옥에서 파트너 스트리머 대상 간담회를 진행했다고 26일 밝혔다. 지난해 주요 성과와 함께 올해 ▷동계올림픽, LCK, 월드컵 같이보기 경험 확산 ▷후원 기능 강화 ▷대규모 시청자에 안정적인 시청 환경 제공 등 서비스 고도화를 위한 계획을 공개했다.

네이버에 따르면 치지직은 2024년 대비 지난해 ▷28% 늘어난 총 510억분의 시청 시간 ▷37% 증가한 40억개 이상의 채팅 등 상승세를 보였다. 또 지난해 11월 열린 ‘2025 LoL 월드 챔피언십’ 당시 전용 중계 채널, 인기 스트리머 같이보기의 영향으로 최고 동시 접속자 76만을 달성했다.

또 치지직은 지난해 ▷앱 메뉴 구조 개선 ▷라이브 중 앞부분을 돌려볼 수 있는 ‘라이브 타임머신’ ▷음성으로만 청취 가능한 ‘라디오 모드’ ▷치지직 TV 앱 출시 등으로 서비스를 고도화했다.

치지직 스트리머 대상으로는 스트리머 지원센터를 오픈하고, 채팅 모드 다양화, 사용자 밴 개선, 스트리밍 파티 등 주요 기능을 개선했다. 또 후원 배지 강화, 연속 후원, 이벤트 후원 등의 기능을 추가해 후원을 활성화했다.

네이버는 이외에도 연내 신규 수익화 프로그램을 발표해 치지직의 후원 경제 활성화를 강화할 방침이다.

아울러 치지직은 지난해 오리지널 콘텐츠 경쟁력도 강화했다. 구체적인 내용은 ▷총 25명의 파트너 스트리머가 참가해 팀 대결을 선오비는 ‘치지직컵’ ▷인기 e스포츠 게임단과의 파트너십 확대 ▷라이엇 게임즈와 장기 전략적 협업 ▷EWC 중계권 확보 등이다.

치지직은 올해도 2월 밀라노코르티나 동계올림픽을 시작으로 북중미 월드컵, EWC, LCK 등 인기 지식재산권(IP)을 확보해 같이보기 경험 확산에 주력할 계획이다. 또 네이버앱 서비스 연계를 확장하고, 편성표 기능을 활용한 방송 알림을 통해 시청자 유입에 총력을 기울인다.

치지직은 오는 2월 커머스 연계 ‘스트리머샵’도 선보일 예정이다. 네이버는 이로써 스트리머가 네이버 스마트스토어를 치지직 채널과 연결해 굿즈 등 IP 상품을 손쉽게 판매할 것으로 기대하고 있다. 스트리머샵은 굿즈 홍보, 라이브 태그, 실시간 구매 알림 등을 지원한다.

네이버는 계속해서 치지직 내 다양한 커머스 모델을 도입해 ‘스트리머 커머스’ 생태계를 확장하겠단 방침이다. 또 스트리머샵 오픈을 기념해 파트너 스트리머를 대상으로 주문 제작 설루션을 통한 굿즈 제작비 20% 할인, 첫 판매 방송 홍보, 스토어 할인 쿠폰 지원 등의 얼리버드 이벤트를 진행한다.

김정미 네이버 치지직 리더는 “2주년을 맞이한 치지직은 다양한 스트리머, 이용자와 함께 성장한 스트리밍 플랫폼으로, 앞으로도 시청 경험 개선, 스트리머 지원 확대 등을 이어가겠다”며 “올해 글로벌 이벤트가 많은 만큼, 인기 IP를 보유한 치지직도 차별화된 시청 경험을 제공하겠다”고 밝혔다.