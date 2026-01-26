ZEM 앱 신규 가입·자녀 폰 구매 고객 이벤트 ZEM 체험단 100명…리뷰 시 백화점 상품권 T다이렉트샵 자녀 개통하면 네이버페이 혜택

[헤럴드경제=차민주 기자] SK텔레콤은 2026년 새 학기를 앞둔 학생과 학부모 고객을 위한 혜택을 담은 ‘아이러브 ZEM(잼) 새 학기 페스티벌’을 진행한다고 26일 밝혔다. 이벤트 기간은 이날부터 3월 31일까지다.

ZEM은 SKT의 키즈 전용 브랜드로, 만 12세 이하 어린이를 위한 맞춤형 단말·요금제·서비스를 제공하고 있다. 그 중 ZEM 애플리케이션은 누적 다운로드 수 650만건을 돌파하면서 인기를 끌었다고 SKT는 강조했다.

SKT는 올해 새 학기 시즌을 맞아, ZEM 앱의 사용 가능 연령을 스마트폰 사용량이 본격적으로 증가하는 중학생(만 15세)까지 확대했다고 밝혔다.

또 ▷ZEM 앱 신규 가입 고객·자녀 스마트폰 구매 고객 대상 경품 증정 이벤트 ▷ZEM앱·폰 리뷰 이벤트 ▷T다이렉트샵 기획전 등 ZEM 고객을 위한 혜택을 마련했다.

먼저 SKT는 ZEM 부모 앱에 신규 가입하는 고객을 대상으로 3월 31일까지 경품 증정 이벤트를 진행한다.

SKT는 응모 고객 중 추첨을 통해 총 1111명에게 ▷LG 퓨리케어 AI 오브제 컬렉션(1명) ▷신세계 모바일 상품권 20만원권(10명) ▷삼성 갤럭시 스마트 태그2(100명) ▷올리브영 기프트 카드 1만원권(1000명)을 증정한다.

참여를 원하는 고객은 ZEM 부모 앱 가입 후, 네이버에서 ‘ZEM’을 검색하거나 ZEM앱, 모바일 T월드, ZEM 카카오톡 채널 내 배너를 통해 이벤트 페이지에 접속하면 된다.

자녀에게 신규 스마트폰을 선물하는 고객을 위한 이벤트도 내달 22일까지 진행된다.

ZEM앱을 이용 중이거나 새로 가입한 고객이 2024년 이후에 출시된 갤럭시 S, Z플립, Z폴드, S FE 시리즈 혹은 아이폰 시리즈를 신규 구매하면, 이벤트 페이지에서 응모가 가능하다.

SKT는 추첨을 통해 ▷아이패드 프로 13 256GB Wi-Fi(1명) ▷소니 헤드폰 WH-1000XM6(5명) ▷애플 워치 SE3 GPS 40mm(30명) ▷메가커피 모바일 금액권 1만원권(500명) 등 선물을 제공한다.

ZEM 앱을 이용하고 있는 고객을 위한 리뷰 이벤트도 준비됐다.

우선 SKT는 ZEM 공식 체험단 ‘ZEMates(잼메이트)’로 100명을 선정한다. 체험단 모집은 2월 13일까지 두 차례에 걸쳐 진행된다.

잼메이트는 ZEM 앱의 안심 기능에 대한 사용 후기를 개인 사회관계망서비스(SNS)에 게재하면 된다. 리뷰 미션을 완료한 잼메이트 전원은 신세계백화점 상품권 5만원권을 지급 받는다. 우수 리뷰어로 선정된 10명에게는 신세계백화점 상품권 10만원권이 추가로 증정된다.

아울러 T다이렉트샵에서는 이달 31일까지 자녀의 스마트폰을 준비하는 고객을 위한 기획전이 열린다.

SKT는 룰렛 이벤트를 통해 최대 20만원의 T다이렉트샵 단말 할인권을 제공할 계획이다. 스마트폰 구매 고객은 산리오 10종 문구 세트 등 ‘T기프트’도 선택해 받을 수 있다.

프로모션도 마련됐다. 자녀가 T다이렉트샵에서 유심 또는 이심(eSIM)으로 ▷ZEM 플랜 스마트·베스트 ▷5G ZEM 플랜 베스트·퍼펙트 요금제에 신규 가입하거나, 번호 이동을 한 고객에게 네이버페이 포인트 총 6만원을 증정한다. 해당 포인트는 개통 다다음달부터 6개월간 매달 1만원씩 지급된다.

윤재웅 SKT 프로덕트&브랜드본부장은 “설레는 마음으로 새로운 학기를 준비하고 있을 가족 고객을 위해 다양한 이벤트와 혜택을 마련했다”며 “앞으로도 키즈 고객과 부모 고객 모두가 만족할 수 있는 차별화된 서비스와 혜택을 확대해 나가겠다”고 밝혔다.

한편, SKT는 2월 ‘T day’를 통해 키자니아·아쿠아필드 등 체험 공간 할인 등 가족 고객들을 위한 맞춤형 혜택을 선보일 예정이다.