27일 삼성스토어, 삼성닷컴, 오픈마켓 등 판매 북6 울트라 462만~493만원·프로 260만~351만원 AI PC, 인텔 최신 프로세서·최대 50 TOPS NPU 탑재

[헤럴드경제=고재우 기자] 삼성전자는 27일 인공지능(AI) PC 갤럭시 북6 울트라, 갤럭시 북6 프로 등을 국내 출시한다고 밝혔다.

갤럭시 북6 울트라는 40.6㎝(16형) 단일 사이즈, 그레이 색상으로 출시된다. 갤럭시 북6 프로는 40.6㎝(16형)과 35.6㎝(14형) 두 가지 사이즈로, 색상은 그레이와 실버로 나온다.

가격은 모델, 중앙처리장치(CPU), 그래픽카드, 메모리 등에 따라 갤럭시 북6 울트라는 462만원부터 493만원까지, 갤럭시 북6 프로는 260만원부터 351만원까지 등으로 책정됐다. 신제품은 전국 삼성스토어 등 오프라인 매장과 삼성닷컴, 오픈마켓 등 온라인몰에서 구매할 수 있다.

갤럭시 북6 시리즈에는 인텔 코어 울트라 프로세서 시리즈 3가 탑재됐다. 이를 통해 전력 효율, 처리 성능을 높였다. 최대 50 TOPS(초당 최고 50조 회 연산)의 성능을 갖춘 신경망처리장치(NPU)는 이미지 편집, 텍스트 변환, 검색 등 AI 기반 작업을 원활하게 지원한다.

디스플레이는 전작 대비 2배 수준인 최대 1000니트 HDR 밝기를 지원한다. 이용자는 야외에서도 선명한 화질을 즐길 수 있다.

또 갤럭시 북 최초로 우퍼 4개, 트위터 2개를 포함한 총 6개의 스피커가 탑재됐다. 여기에 효율적인 발열 관리, 뛰어난 배터리 성능 등으로 장시간 이용이 가능하다.

갤럭시 북6 울트라는 후면과 측면 두 방향으로 열을 배출하는 구조로 설계된 팬을 통해 과열과 성능 저하를 방지한다. 갤럭시 북6 프로에는 발열을 낮추는 냉각 장치인 베이퍼 챔버가 탑재됐다.

갤럭시 북6 울트라·프로는 전작인 갤럭시 북5 프로(14형) 대비 약 9시간 늘어난, 최대 30시간 동영상 재생도 가능하다.

아울러 신제품은 전반적으로 새로운 디자인이 적용됐다. 갤럭시 북6 울트라는 전작 대비 1.1㎜ 얇아진 15.4㎜ 두께, 갤럭시 북6 프로(16형)는 전작 대비 0.6㎜ 얇아진 11.9㎜ 두께로 얇다.

이외에도 갤럭시 북6 시리즈 사용자는 자연어로 PC에 저장된 문서나 이미지를 손쉽게 검색하거나 PC 설정을 바꾸는 것도 가능하다. AI 셀렉트 기능을 활용하면 온라인 검색, 쇼핑, 영상 시청 중 별도 검색어 입력 없이 터치 스크린에서 텍스트나 이미지를 선택해 필요한 정보를 확인할 수 있다.

한편 삼성전자는 갤럭시 북6 시리즈 출시에 맞춰 오는 27일부터 3월 31일까지 구매 고객을 위한 혜택을 마련했다. ▷영국 웨더웨어 브랜드 헌터와 협업한 한정판 랩탑백 증정 ▷가방 브랜드 스위치 백팩 5만9000원 구매 혜택 ▷모바일 액세서리 갤럭시 스마트태그2 단품 및 패키지 특별 할인가 제공 ▷삼성케어플러스 노트북 파손 3개월 무료 이용권 등이다.

정호진 삼성전자 한국총괄 부사장은 “갤럭시 북6 시리즈는 성능부터 디자인, 갤럭시 AI까지 새로운 경험을 제공하는 플래그십 제품”이라며 “고해상도 영상 편집 및 게이밍 위주 활용 고객은 울트라 모델을, 고사양 멀티태스킹과 터치 디스플레이 선호 고객은 프로 모델을 추천한다”고 말했다.