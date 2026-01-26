연회비 100% 포인트 지급 멤버십 전용 할인 제공

[헤럴드경제=정호원 기자] 삼성카드는 20대 전용 무료 멤버십 ‘THE TWENTY’를 선보인다고 26일 밝혔다.

‘THE TWENTY’ 멤버십은 삼성카드 20대 고객의 카드 이용 행태와 소비 패턴 등 빅데이터를 분석해 설계한 것이 특징이다. 삼성카드 개인신용카드 회원 중 20대(만 20세부터 29세 이하)만 가입할 수 있으며, 한번 가입하면 20대 기간 동안 무료로 혜택을 이용할 수 있다.

멤버십은 모니모 앱과 삼성카드 앱에서 가입할 수 있으며, 멤버십 혜택은 회원 전용 페이지인 ‘THE TWENTY 라운지’에서 신청할 수 있다.

이번 멤버십은 20대 고객이 선호하는 카드인 ▷삼성카드 taptapO ▷모니모카드 ▷삼성 iD SIMPLE 카드 3종 중 하나에 대해 연회비 100%를 매년 포인트로 돌려주거나 면제해 준다. 연회비 혜택은 20대 기간 내내 적용된다.

멤버십 전용 할인도 제공한다. 20대가 선호하는 브랜드와 자주 이용하는 생활 영역에서 매달 할인이 제공된다.

오프라인에서 컨택리스 방식으로 결제하면 ‘THE TWENTY 라운지’에서 포인트 뽑기에 참여할 수 있다. 포인트 뽑기는 결제건당 1회 제공되며, 100% 당첨 방식으로 월 최대 2만원 한도 내에서 포인트를 받을 수 있다.

멤버십 전용 기프트 혜택도 제공한다. 매월 경품 추첨을 통해 제공하는 ‘럭키드로우’ 이벤트를 진행하며, 신규 가입 회원에게는 카카오톡 이모티콘 플러스 정기결제 시 1개월 무료 혜택도 제공한다.

‘THE TWENTY’ 멤버십에 대한 자세한 정보는 모니모와 삼성카드 앱에서 확인할 수 있다.

삼성카드 관계자는 “20대 소비 패턴과 라이프스타일을 분석해 고객들에게 유용한 혜택을 제공하는 20대 전용 멤버십을 선보이게 됐다”며 “앞으로도 ‘THE TWENTY’ 멤버십에 탑재될 혜택을 지속적으로 확대해 나갈 계획”이라고 전했다.