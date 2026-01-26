정책 아이디어 회의로 사업 제안·발굴해 실제 정책에 연계까지 2월 6일까지 만 19세 이상 39세 이하 청년 누구나 지원 가능

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 강서구(구청장 진교훈)는 청년들의 능동적인 사회참여 기회를 확대하기 위해 ‘2026 강서 청년네트워크’ 참여자 30명을 모집한다.

‘강서 청년네트워크’는 청년의 시각에서 다양한 정책을 발굴하고 제안해 실제 사업으로 연계하는 자발적인 청년참여기구다.

강서구에 거주하거나 강서구 소재 대학, 직장, 청년단체 등에서 활동하는 만 19세 이상 39세 이하 청년이면 누구나 지원할 수 있다. 신청 기간은 1월 26일부터 월 6일까지다.

선발된 청년들은 ▲일자리·창업 ▲주거·안전 ▲문화·예술 ▲건강·사회 등 4개 분과로 나뉘어 정책 아이디어를 발굴하고 제안하는 역할을 맡는다.

참여자들은 오는 2월 중 열리는 발대식을 시작으로 36회의 분과 회의를 통해 지역사회 문제 해결 방안을 모색하고 정책제안서를 작성하게 된다.

또, 지역 축제와 연계해 청년들이 제안한 의견을 주민들에게 홍보, 설문조사를 통해 아이디어를 보완할 예정이다. 연말에는 한 해 동안의 활동을 보고하고 정책 의제를 제안하는 성과공유회로 활동을 마무리한다.

참가 신청은 강서구청 누리집(통합예약→행사/문화)에서 온라인으로 하면 된다. 지원동기와 성별, 직업, 관련 분야 경험 등을 고려해 30명을 선발하고 2월 중 개별 통보할 예정이다.

지난해 주거분과에서 제안한 ‘강서 청년 주거 똑똑’은 전·월세 계약 실무 교육 및 공인중개사와 함께 부동산 매물 탐방 프로그램으로, 서울청년센터 강서와 소관부서 검토를 거쳐 실제 사업으로 추진될 예정이다.

올해에도 구는 성과공유회에서 발표된 분과별 제안서를 각 소관부서와 공유해 업무계획 수립 시 신규사업 구상에 적극 활용할 방침이다.

구 관계자는 “지역사회 문제에 관심이 많고, 새로운 정책을 제안하고 싶은 청년들의 많은 관심과 참여를 바란다”며 “앞으로도 청년의 목소리에 더 귀 기울여 청년이 원하는 사업을 실제 정책에 반영할 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.