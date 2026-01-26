눈폭풍, 美 남서부서 북동부까지 전역 강타 美 인구 절반 넘게 영향권…100만가구 정전 에 8명 사망 “도로 나오지 말라” 외출자제 당부...학교·광공서 26일 휴업도

[헤럴드경제=도현정 기자]매서운 눈폭풍이 미국에 상륙하면서 항공편이 대거 결항되고, 폭설과 결빙으로 인한 대규모 정전 사태가 발생하는 등 피해가 이어지고 있다. 현지 언론은 최소 8명이 사망한 것으로 파악하고 있다.

미국을 강타한 눈 폭풍은 남부를 거쳐 중부와 북동부로 이동하며 영향 범위를 넓히고 있다. 오는 26일까지 계속될 것으로 예상돼, 당국은 당분간 외출을 자제하고 집에 머물 것을 당부했다.

워싱턴포스트(WP)와 뉴욕타임스(NYT) 등 현지 언론에 따르면 25일(현지시간) 오후 기준 루이지애나, 미시시피, 텍사스, 테네시주 등에서 100만 가구 이상이 정전 피해를 입었다. 특히 전날 눈폭풍의 영향권에 들었던 남부 지역에서 그 피해가 컸다.

강추위로 얼어붙은 눈비의 무게와 강풍 때문에 전선이 끊어지면서 일부 지역에서는 전력 복구까지 며칠이 걸릴 것으로 예상됐다.

이날 하루만 1만편 이상의 항공편이 취소됐고 전날까지 포함하면 주말 사이 항공편이 1만4000건 이상 결항했다. 미국에서 하루에 운항하는 전체 항공편은 4만편 가량이다. 이 중 4분의 1이 눈폭풍으로 결항된 것이다. 이 같은 결항 규모는 2020년 코로나19 확산 초기에나 있었다. 필라델피아, 뉴욕, 뉴저지, 워싱턴DC, 노스캐롤라이나 등 동부 지역 공항에 항공편 결항이 집중됐다. 오는 26일 예정된 항공편 중 취소된 것만 해도 이미 2000편이 넘었다.

인명 피해도 잇달았다. 현지 보도에 따르면 미 전역에서 최소 8명이 사망했다. 뉴욕 5명, 텍사스 1명, 루이지애나 2명 등이 사망했는데, 원인은 저체온증 등으로 추정된다.

폭설로 인한 피해는 당분간 계속될 전망이다. 국립기상청(NWS)은 뉴욕과 보스턴 등 미국 북동부 지역에 30∼60㎝의 눈이 내릴 것으로 예상된다고 전했다. 폭풍이 지나간 뒤에도 남부부터 북동부 지역에 이르기까지 극심한 한파가 이어질 것으로 보인다.

기상청은 이들 지역이 “매서운 추위와 위험할 정도의 낮은 체감 온도에 직면하게 될 것”이라며 “기반 시설 전반에 걸친 피해가 상당 기간 있을 것으로 예상된다”고 예보했다.

현재까지 최소 22개 주와 수도 워싱턴DC가 눈폭풍으로 인한 비상사태를 선포했다. NBC뉴스에 따르면 미국 전체 인구의 절반을 넘는 1억8500만명이 눈폭풍 주의보 지역에 있다.

기상청은 “반복적인 결빙으로 도로와 보도가 빙판으로 변해 운전자와 보행자에게 위험할 것”이라며 이번 눈폭풍의 영향이 다음 주까지 이어질 것이라 예고했다.

크리스티 놈 국토안보부 장관은 전날 기자회견을 통해 “전국의 주민들이 할 수 있는 가장 중요한 일은 제발 도로에 나서지 않는 것”이라며 외출이 불가피한 경우가 아니면 집에 머물러 달라고 당부했다.

연방 정부는 오는 26일 워싱턴DC의 정부 기관 사무실 문을 닫기로 했다. 이곳에서 근무하는 연방 직원들은 재택근무를 하게 된다. 눈폭풍 영향권에 든 상당수 지역의 학교가 26일 휴교령을 내릴 예정이다.

연방재난관리청(FEMA)은 홈페이지에 “이번 강력한 겨울 폭풍은 폭설, 얼음비, 생명을 위협할 정도의 체감 한파를 동반할 것으로 예상된다”며 “34개 주에 걸쳐 2억3000만명 이상 국민이 영향을 받을 가능성이 있다”고 게시했다.