[헤럴드경제=고승희 기자] 피아니스트 김강태(29)가 2026 리스트 위트레흐트 피아노 콩쿠르에서 3위에 올랐다.

25일 금호문화재단에 따르면 김강태는 네덜란드 위트레흐트에서 열린 올해 콩쿠르에서 스테판 드네브가 지휘하는 네덜란드 라디오 필하모닉 오케스트라와 리스트의 피아노 협주곡 제1번, S.124를 협연하며 3위를 수상했다. 김강태는 상금 8000 유로(한화 약 1367만원)와 프로페셔널 코칭 및 멘토십, 개인 웹사이트 제작, 음반 녹음 기회 등의 커리어 지원을 부상으로 받는다.

1위는 러시아의 알렉산드르 카슈푸린, 2위는 영국의 토머스 켈리가 올랐다.

김강태는 콩쿠르 측과의 인터뷰에서 “리스트의 음악을 너무 좋아하기 때문에 리스트 위트레흐르 콩쿠르에 지원했다“며 ”리스트의 작품과 삶에 깊이 공감하며, 그의 음악을 연주하는 것은 자연스럽고 직관적이며 기분 좋게 느껴진다”고 했다.

리스트 위트레흐트 피아노 콩쿠르는 1986년 작곡가 프란츠 리스트 서거 100주년을 기념하여 창설, 올해로 40주년을 맞았다. 기존 ‘프란츠 리스트 국제 피아노 콩쿠르’에서 명칭을 바꿔 2022년부터 현재의 이름을 사용하고 있다. 본 콩쿠르는 만 19세부터 만 29세의 젊은 피아니스트들을 대상으로 3년마다 개최된다. 주요 수상자로는 엔리코 파체(1989년 1위), 이고르 로마(1996년 1위), 장 두베(2002년 1위), 마리암 바차슈빌리(2014년 1위) 등이 있다. 한국인 수상자로는 금호영재 출신 홍민수(2017년 2위), 금호영아티스트 출신 박연민(2022년 공동 2위)이 있다.

피아니스트 김강태는 2009년 금호영재콘서트로 데뷔, 2018년 다카마쓰 국제 피아노 콩쿠르 2위, 2019년 윤이상국제음악콩쿠르 3위를 수상하는 등 다수의 국제 콩쿠르에서 입상하며 두각을 나타냈다. 현재 뮌스터 음악대학에서 아르눌프 폰 아르님의 지도 아래 최고연주자과정(Konzertexamen)을 수학 중이다.