4년간 침체 겪은 中 시장서 판가 인상 움직임 3위 업체 파산·회생 신청…공급과잉 완화될 듯 현지 컨설팅기관 “中스판덱스 수출 최고치 관측” 글로벌 1위·中 2위 효성, 이익 개선 본격화 전망

[헤럴드경제=고은결 기자] 기능성 섬유 소재 스판덱스가 최대 소비국인 중국에서 공급 과잉 해소 조짐을 보이며 현지 2위 업체 효성티앤씨의 반사이익이 커질 전망이다. 코로나19 사태 장기화에 지난 4년간 고전하던 스판덱스 시장이 긴 침체를 끝내고 본격적인 수익성 회복 구간에 진입했다는 분석이다. 가볍고 쫀쫀한 스판덱스는 속옷부터 수영복, 등산복까지 폭넓게 쓰이며 ‘섬유의 반도체’라 불린다. 효성티앤씨는 글로벌 기준으로는 2010년 이후 줄곧 1위 사업자 지위를 유지해왔다.

스판덱스 가격 회복 움직임…中 수출 사상 최고치 관측

25일 중국 화섬협회에 따르면 최근 현지 스판덱스 업체들은 고객사에게 가격 인상을 통지했고, 추가 인상 가능성도 예상된다. 1위 업체인 화펑케미칼을 중심으로 스판덱스 판가를 t당 1000위안가량 올린 것으로 전해진다. 스판덱스 시장이 2021년 대호황을 기점으로 다운사이클에 진입하며 이미 가격은 역대 최저 수준인데, 회복 움직임이 나타나고 있는 분위기다.

대부분 중국 소재 업체들은 4분기부터 춘절 전까지 재고를 소진하고, 춘절 이후부터 재고를 비축하는 경향이 있는데 이에 본격적인 판가 상승은 수요가 대폭 개선되는 춘절 이후라는 관측도 나온다. 중국 화학섬유분야 전문 컨설팅 CCF그룹은 최근 리포트에서 스판덱스 산업이 오랫동안 기다려온 가격 급등기에 진입했다며, 올해 중국의 스판덱스 수출은 사상 최고치를 경신할 것으로 전망했다.

3위 업체 몰락…현지 구조조정 본격화

중국 시장 반등의 결정적 계기는 3위 업체 화하이의 몰락이다. 외신 및 업계에 따르면 화하이는 유동성 위기를 견디지 못하고 최근 현지 법원에 파산·회생 신청서를 제출했다. 현재 화하이의 공장 가동률은 30~50% 수준으로 급락했고, 이미 현지에서 강제집행 대상자로 등록된 상태다. 중국의 연간 스판덱스 생산 능력은 연간 150만톤으로, 화평(40만톤), 효성(25만톤), 화하이(23만톤), 신샹(22만톤), 얀타이(10만톤) 등 순이다.

하나증권은 최근 리포트에서 “화하이 파산 시에는 중국 전체 캐파의 15%가 제거된다”며 “생존하더라도 낮은 가동률로 인해 실질적으로 전체 캐파의 6%가 제거되는 효과”라고 분석했다. 아울러 그동안 현지에서는 소규모 업체들 위주의 구조조정도 이어졌던 것으로 알려졌다. 이에 올해 현지 업체 중심으로 10만5000t, 내년 5만t 등 설비 증설이 예정돼 있지만 수요 증가세에 공급 부담은 적을 것이란 분석이 나온다. 지난해 현지 수요는 전년 대비 9% 성장한 105만t에 달했으며, 재고일수도 지난해 초 55일 수준에서 현재 30일 후반 수준으로 급락했다.

“中 시장가 오르면 더 높은 값 받아”

효성티앤씨는 중국 시장에서 4년 간의 침체기를 버티며 2024년에는 현지 닝샤 공장 설비 증설에 총 2억2900만달러(약 3000억원)를 투입한 바 있다. 경쟁사가 사업을 정리한 것과 달리 시장의 부침에도 꾸준한 투자로 원가 경쟁력을 높였다는 분석이다. 현재 효성티앤씨 중국 스판덱스 공장은 외부 요인에 관계없이 ‘풀가동’ 체제를 유지하고 있다. 특히 효성티앤씨 ‘크레오라’ 브랜드는 현지 시장가보다 높은 프리미엄 가격에 판매되고 있어, 향후 시장 판가가 본격 오르면 가파른 이익 개선이 예상된다. 회사 관계자는 “중국 시장가가 오르면 효성티앤씨는 더 높은 값을 받을 것”이라고 설명했다.

이에 올해 실적 개선 기대감도 이어진다. 금융정보업체 에프앤가이드에 따르면 효성티앤씨의 지난해 연간 영업이익 컨센서스(증권사 추정치 평균)는 2661억원, 올해 연간 영업이익 컨센서스는 3371억원으로 각각 집계됐다. 신영증권은 “스판덱스 실적 개선에 기인해 올해 영업이익이 전년 대비 대폭 개선될 전망”이라고 했다. 신한투자증권은 “향후 추가적인 가격 상승과 중국 내 신규 법인의 가동 확대를 고려하면 경쟁사 대비 원가 경쟁력으로 이익 성장이 극대화될 것”으로 분석했다.