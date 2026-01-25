[헤럴드경제(경주)=김병진 기자]경북 경주시는 ‘2026 대한민국 브랜드 명예의 전당’에서 ‘미래모빌리티 산업도시 부문’에 선정됐다고 25일 밝혔다.

‘대한민국 브랜드 명예의 전당’은 산업정책연구원이 주최하고 산업통상자원부가 후원하는 권위 있는 시상으로, 국내 산업 발전과 소비자 만족에 기여한 우수 브랜드를 선정해 수여된다.

이번 선정은 경주시가 관광 중심 도시 이미지를 넘어 미래모빌리티 산업을 핵심 성장동력으로 육성하며 산업 구조 전환을 추진해 온 성과를 대외적으로 인정받은 것으로 평가된다.

경주시는 경북도 내 자동차 부품기업이 가장 많이 집적된 산업 기반을 바탕으로 외동읍 구어2산업단지에 ‘경주 e-모빌리티 연구단지’를 조성해 미래차 산업 전환을 위한 핵심 연구‧실증 거점을 구축했다.

연구단지에는 미래차 첨단소재 성형가공센터, 탄소소재 부품 리사이클링센터, 공유배터리 안전연구센터 등 3개 R&D 센터가 들어서 미래차 소재·부품·배터리 안전 분야를 아우르는 산업 인프라를 갖추고 있다.

총 850억원 규모의 국·도·시비 및 민간투자가 투입된 연구단지는 시제품 제작, 시험‧분석, 신소재 제조 기술개발, 탄소 리사이클링, 배터리 시험‧인증 지원 등을 통해 지역 자동차 부품기업의 미래차 전환과 기술 경쟁력 강화를 체계적으로 지원하고 있다.

경주시는 향후 ‘미래자동차 편의‧안전 기술 연구센터’ 구축을 위한 공모를 추진하는 등 첨단 모빌리티 산업 분야를 지속 확대해 지역 산업 경쟁력을 강화할 계획이다.

주낙영 경주시장은 “이번 선정은 경주시가 미래차 산업을 새로운 성장동력으로 삼아 산업도시로 도약하고 있음을 보여주는 의미 있는 성과”라며 “올해도 30억원 이상을 투입해 지역 자동차 부품기업의 기술개발과 사업화를 지원하며 미래모빌리티 산업 경쟁력 강화에 힘쓰겠다”고 말했다.