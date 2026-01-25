[헤럴드경제=장연주 기자] 면은 밥 보다 당지수가 낮지만, 혈당을 급격히 상승시키는 특징이 있다. 하지만 면 음식을 먹기 전에 무가당 두유를 마시면, 혈당 조절에 효과적이라는 전문가 주장이 공개돼 눈길을 끈다.

김선영 약사는 최근 건강 유튜브채널 ‘지식의 맛’에서 당뇨 환자들의 혈당 스파이크를 줄이기 위해서는 ‘식사 전 단백질 선(先)섭취’를 하면 된다고 주장했다.

일반적으로 라면 한 봉지는 약 500㎉에 달하며, 탄수화물 함량은 80g 이상으로 밥 한공기 보다 많다. 여기에 밥까지 곁들이면 하루에 필요한 탄수화물 양을 한끼에 초과하게 돼, 당뇨 환자에게는 큰 부담이 될 수 있다.

김 약사는 “외식시 음식을 주문하고 실제로 나오기까지 보통 15~20분 정도 기다리는 시간이 생기는데, 이때 무가당 두유를 먼저 마셔두면 같은 탄수화물을 먹더라도 식후 혈당 상승을 완만하게 만들 수 있다”고 말했다.

식전에 단백질을 먹게 되면, 위에서 음식이 내려가는 속도가 늦어지고 인슐린 분비와 연관된 호르몬 반응이 유도되면서 이후 들어오는 탄수화물이 한꺼번에 빠르게 흡수되는 흐름이 줄어들 수 있다는 설명이다.

실제로 제2형 당뇨 환자를 대상으로 한 연구 결과, 식사 30분 전 유청 단백질 50g을 섭취하게 했을 때 식후 혈당이 평균 28% 낮아지고, 인슐린 반응 역시 보다 안정적으로 유지된 것으로 분석됐다.

해당 연구는 유청 단백질을 기반으로 했지만, 같은 기전이 식물성 단백질에도 적용될 수 있다는 맥락에서 무가당 두유가 현실적인 대안으로 제시됐다.

이와 함께 단백질과 양파 등 채소를 함께 먹는 것도 좋은 방법이다.

농촌진흥청에 따르면, 양파는 전체의 90% 이상이 수분으로 이뤄져 있지만 퀘르세틴, 크롬, 알리신, 글루타싸이온 등 몸에 이로운 성분이 풍부하다.

이런 성분은 기름진 음식을 섭취한 뒤 생기는 염증 반응과 혈관 속 콜레스테롤 축적을 막아주는 역할을 한다. 특히 퀘르세틴은 항산화 작용을 하는 폴리페놀의 일종으로 인슐린의 작용을 돕고, 혈당을 안정시킨다.

짜장면의 주 재료인 춘장은 콩을 발효시켜 만든 장류로 맛은 깊지만 나트륨 함량이 높다. 짜장면에 쓰이는 면과 기름, 고기, 전분 소스는 탄수화물과 지방 함량이 높은 편이다.

따라서 짜장면을 먹을 때 양파를 곁들이면 혈당 급상승을 막고, 기름진 음식으로 인해 혈관에 쌓일 수 있는 콜레스테롤의 흡수를 줄이는데 도움이 될 수 있다.