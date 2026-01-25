李 대통령 급파 조정식 특보 설명 국내 이송, 조금 더 상황 지켜봐야 베트남 총리, 쾌유 기원 서한 보내

[헤럴드경제=홍성원 기자]이재명 대통령의 정무특별보좌관인 조정식 더불어민주당 의원은 25일(현지시간) 베트남 출장 중 건강이 악화한 이해찬 민주평화통일자문회의 수석부의장의 상태와 관련해 “아직 의식을 회복하지 못한 채 위중한 상황이 계속되고 있다”고 밝혔다.

이 대통령이 베트남으로 급파한 조 특보는 이날 이 수석부의장이 입원한 호찌민 떰아인 종합병원에서 기자들과 만나 이같이 말했다.

조 특보는 이 수석부의장을 한국으로 이송하는 방안과 관련해 “아직 말할 수 있는 상황이 아니다. 조금 더 상황을 지켜봐야 한다”고 덧붙였다.

이어 “대통령도 이 수석부의장의 건강 악화에 대해 매우 안타까워하면서 쾌유를 간절히 기원하고 있다”며 “제 보고를 실시간으로 챙기고 베트남 당국과 병원의 노력에 감사하다는 말씀을 전해왔다”고 말했다.

조 특보는 “이 수석부의장은 대한민국 민주주의 역사의 산증인이면서 가장 치열하게 정치 역정을 살아오신 분이자 이재명 정부에도 굉장히 중요한 분”이라며 “간절한 마음으로 기적적으로 쾌유하기를 한마음으로 기원한다”고 강조했다.

또 전날 팜 민 찐 베트남 총리가 이 수석부의장의 쾌유를 기원하는 서한을 한국 대사관에 보내왔고 호찌민시 인민위원장이 병원을 찾아와 가족을 위로하는 등 베트남 정부가 그의 쾌유를 위해 각별한 관심을 기울이고 있다고 전했다.

찐 총리는 서한에서 “(이 수석부의장이) 호찌민시 방문 중 건강 악화로 입원했다는 소식을 듣고 매우 안타깝게 생각한다”며 “최상의 치료를 받기 위해 (베트남) 외교부와 호찌민시 관련 기관과 떰아인 병원이 협력하여 조치하도록 지시했다”고 밝혔다.

조 특보는 이날 저녁이나 오는 26일 오전 귀국을 고려하고 있다고 말했다.

이 수석부의장은 민주평통 회의 참석을 위한 호찌민 출장 중이던 지난 23일 호흡이 약해지는 증상이 나타나 심폐소생술을 받으며 응급실로 이송됐다.

이후 심근경색 진단을 받고 스텐트 시술에 이어 사흘째 중환자실에서 에크모(ECMO·체외막산소공급장치) 치료 등을 받고 있다.