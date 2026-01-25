[헤럴드경제(창원)=황상욱 기자] 경남도가 산불 발생 시 신속한 초기 대응과 현장 지휘 체계 확립에 총력을 기울이고 있다.

경남도는 24일 진주시 서부청사에서 산불현장 통합지휘본부 운영 자체 훈련을 실시했다고 밝혔다. 이번 훈련은 대형 산불 확산 상황을 가정해 통합지휘본부의 가동 절차를 점검하고 관계 공무원의 현장 대응 역량을 높이기 위해 마련됐다

주요 점검 항목은 ▷통합지휘본부 설치 및 해체 ▷지휘 차량·무선망·모니터 등 필수 장비 운용 ▷담당별 개인 임무 숙지 및 대응 교육 등이다.

특히 도는 실제 재난 상황에서 지휘 체계가 즉각 작동할 수 있도록 장비 숙달과 임무 분담을 최적화하는 데 집중했다.

이재철 경남도 환경산림국장은 “산불 대응은 초기 지휘 체계 가동 속도가 성패를 가른다”며 “실전형 훈련을 지속해 빈틈없는 산불 대응 태세를 확립하겠다”고 말했다.

경남도는 이번 훈련 결과를 바탕으로 지휘 체계의 완성도를 보완하고, 산불 발생 시 피해를 최소화할 수 있는 대응 시스템을 상시 가동할 계획이다.