“알리바바·텐센트 등에 주문준비 지시” 젠슨황, 상하이 전격 방문과 맞물려 블룸버그 “H200 공식 수입 승인 시점 임박” 中 AI기업, 국산칩 vs 암시장 H200 딜레마

[헤럴드경제=김영철 기자] 중국이 미국의 수출 허용에도 사실상 사용을 금지했던 엔비디아의 인공지능(AI)칩 H200의 주문 준비를 지시했다. 반도체 자립을 명분으로 자국산 AI칩 사용을 고수해 온 중국이 H200 수입 금지 방침을 철회한 배경에는 그동안 자국 기술업계가 암시장에서까지 고가의 H200을 구입해 온 현실이 반영됐다는 분석이 나온다.

블룸버그통신은 24일(현지시간) 중국 규제당국이 최근 알리바바, 텐센트, 바이트댄스 등이 해당 칩 구매를 위한 절차를 밟을 수 있도록 원칙적 승인을 내줬다고 소식통을 인용해 보도했다. 중국은 H200 구매 승인 조건으로 기업들에 화웨이나 캠브리콘 등이 만든 자국 AI칩을 일정량 구매하도록 할 계획이지만 구체적인 수치나 비율 등은 아직 정해지지 않았다고 소식통은 전했다.

이에 더해 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)는 지난 23일 엔비디아 중국 직원들과의 연례행사 참석을 위해 중국 상하이를 방문했다. 황 CEO의 방중은 중국 당국이 알리바바 등 기업들에 H200 주문 준비를 해도 된다고 통보한 시점과 맞물려 더욱 관심이 집중됐다.

중국 당국의 이 같은 조치는 중국이 AI 모델 경쟁의 최전선에 있는 주요 기술기업의 요구를 우선시하고 있음을 보여준다고 블룸버그는 평가했다.

‘반도체 자립’에서 성능격차…“中기업들, 돈 더 내고 암시장서 H200 주문”

실제로 중국 기업들은 암시장에서 막대한 비용을지불하고 엔비디아 고성능 칩을 구할지, 아니면 성능이 떨어지는 화웨이 등 국산 칩으로 갈아탈지를 두고 딜레마에 빠졌다.

중국의 반도체 자립화에도 중국 기업들이 제조한 AI 칩은 엔비디아의 AI칩보다 성능면에서 현격히 떨어진다는 평가가 지배적이다.

중국의 ‘AI굴기’를 보여줬던 딥시크도 지난해 신형 플래그십 모델 개발 당시 화웨이 등 중국산 칩을 활용하려 했지만, 만족스러운 결과를 얻지 못해 결국 일부 작업에 엔비디아 칩을 도입할 수밖에 없었던 것으로 알려졌다.

화웨이 등 중국 AI칩이 약진하고 있기는 하지만 엔비디아 등과의 격차는 여전히 큰 상황으로, 칩 확보에서부터 어려움을 겪는 중국 기업이 자금력마저 풍부한 미국 기업과의 경쟁에서 우위를 점하기는 현실적으로 쉽지 않다고 고 미 월스트리트저널(WSJ)은 전했다.

이로 인해 우회적으로 H200 수입을 시도하는 중국 기업들이 생겨나고 있지만, 높은 가격을 지불하고 있다고 홍콩 사우스모닝포스트(SCMP)는 전했다. 한 중국 기업 관계자는 “지금 H200을 주문하는 것은 초민감한 사안”이라며 “당국이 언제 수입을 승인할지는 여전히 불분명하다”고 말했다.

SCMP는 “중국 당국이 H200 수입을 최종 승인할지 여부를 두고 불확실성이 있음을 시사하는 것”이라며 “그 탓에 급하게 GPU가 필요한 일부 구매자들이 암시장을 검토하게 됐다”고 전했다.

실제로 한 재판매업자는 “H200 GPU 8개를 묶은 서버가 현재 약 230만위안(약 4억8000만원)에 거래되고 있다”며 “중국 세관의 감시가 강화되면서, 암시장에서도 H200 확보가 더 어려워졌다”고 전했다. 이는 중국에서 H200를 공식 수입한 가격의 약 50% 프리미엄이 붙은 수준이다.

이에 대해 대만경제연구원 산업경제데이터서비스(TIES)의 아리사 류 수석 연구원은 “엔비디아와 중국 시장 간의 힘겨루기는 단기적인 성과와 장기적인 전략 사이의 균형 문제”라면서도 “중국 산업계 입장에선 단기 손실이 더 크고 파급력도 더 심하다”고 말했다.