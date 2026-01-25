청문회 후 부동산·특혜 입학 의혹 지속 여야, 사퇴·지명 철회 요구로 압박 청문보고서 채택 등 검토 후 최종 판단

[헤럴드경제=홍성원 기자]이재명 대통령이 25일 이혜훈 기획예산처 장관 후보자의 거취에 대한 최종 결론을 내리기에 앞서 고심을 거듭하고 있다.

이 대통령은 그간 “본인의 해명도 들어봐야 공정하다”며 유보적인 입장을 보였는데, 이 후보자의 인사청문회가 우여곡절 끝에 지난 23일 끝남에 따라 ‘결단의 시간’이 찾아온 것이다.

이 후보자는 청문회를 앞두고 보좌진 갑질·폭언 정황, 영종도 투기 의혹, 서울 반포 아파트 부정 청약 의혹 등 다양한 논란에 휩싸였다.

청문회 과정에서는 이 후보자의 시부가 받은 훈장에 근거해 장남이 사회 기여자 전형으로 연세대에 입학했다는 ‘할아버지 찬스’ 의혹도 불거졌다.

이 후보자는 갑질·폭언에는 “성숙하지 못한 언행이었다”며 고개 숙여 사과했고, 부동산 투기 의혹과 관련해서는 탈세를 한 적은 없다고 해명했다.

결혼한 장남을 서류상 ‘위장 미혼’ 상태로 유지함으로써 부양가족 수를 늘려 아파트 청약에 당첨됐다는 의혹에 대해선 “(결혼 후) 두 사람의 관계가 깨진 상황이라 최악으로 치달았다”며 “당시 그 혼례를 유지하기 어렵다고 생각했다”고 말했다.

특혜 입학 의혹과 관련해 추궁이 이어지자 “(장남은) 성적 우수자”라고 반박하기도 했다.

그간 청와대는 청문회에서 이 후보자의 해명을 들을 기회가 마련돼야 한다며 ‘국민의 판단’이 필요하다는 점을 이유로 들었다.

그러나 청문회가 끝난 현재, 이 후보자의 해명이 국민을 납득시킬 만하다고 보기는 어렵다는 의견이 정치권 안팎에서는 나온다.

특히 아파트 부정 청약 의혹과 특혜 입학 의혹 등 부동산 민심과 입시 공정성 등 국민 정서의 뇌관을 건드릴 수 있다는 점에서 우려의 목소리가 적지 않다.

이에 국민의힘·개혁신당 등 보수 야당에 이어 조국혁신당·진보당·기본소득당 등 진보 야당까지 후보자의 사퇴나 대통령의 지명 철회를 요구하고 나섰다.

청와대 내부에서도 이 대통령이 이 후보자의 거취를 고민하면서 이런 여론을 충분히 고려하지 않겠느냐는 시각이 일각에서 제기된다.

다만 이 후보자의 지명 배경에는 진영을 가리지 않고 인재를 발탁하겠다는 의지도 반영돼 있었던 만큼, 이 대통령으로서도 결단이 가져올 영향을 다각적으로 검토할 것으로 보인다.

혹여 이 후보자가 낙마할 경우 앞으로 진영을 넘나드는 인사를 운용할 공간이 대폭 좁아질 가능성도 염두에 두지 않을 수 없다.

아울러 대선 공약에 따라 분리 설치된 기획예산처의 리더십 공백 장기화, 인사 검증에 대한 책임론 등 후폭풍도 고려해야 할 요소로 꼽힌다.

이 대통령은 여론과 여러 변수를 검토하면서 이르면 26∼27일로 예상되는 국회의 청문보고서 채택 여부 논의 등을 지켜볼 것으로 보인다.

따라서 이번 주 초까지 국회의 움직임과 여론의 향배를 지켜본 뒤 이 대통령도 최종 결심을 할 것이란 관측에 무게가 실린다.