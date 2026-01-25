당초 계획보다 1조6000억원 증액 첨단산업·모험자본 등에 자금 집중 매달 협의회 열어 이행 상황 점검

[헤럴드경제=박성준 기자] 하나금융그룹이 생산적 금융으로의 전환을 체계적으로 추진하기 위해 ‘그룹 생산적 금융 협의회’를 출범했다고 25일 밝혔다.

하나금융은 지난 23일 첫 회의를 열고 올해 생산적 금융 공급 규모를 애초 계획보다 1조6000억원 늘린 17조8000억원으로 확정했다.

세부적으로는 ▷첨단인프라·인공지능(AI) 분야 2조5000억원 ▷모험자본·지역균형발전 등 직접투자 2조5000억원 ▷경제성장전략을 반영한 핵심 첨단산업 242개 업종 10조원 ▷K밸류체인·수출공급망 지원 2조8000억원 등이다.

하나금융은 자금 흐름을 미래성장·혁신 분야로 전환하기 위한 실행체계도 구축했다. 기존 조직개편 외에 핵심성과지표(KPI) 개편, 위험자본 투자에 따른 리스크 관리방안, 생산적 금융 전문인력 양성 및 보상체계 점검 등을 재설계할 계획이다.

협의회는 매달 회의를 열어 담당 임원이 직접 이행 상황을 점검하고 주요 현안을 공유한다. 하나금융 관계자는 “단순한 지원을 넘어 새로운 미래를 여는 길로 자금의 흐름을 전환하는 실질적인 투자로 실물경제 활성화에 앞장서겠다”고 말했다.