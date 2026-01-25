공무원이 직접 연구·협업하는 비예산·고효율 행정 혁신 모델 조직 전반 행정 역량 강화…주민 체감형 행정 서비스 확대

[헤럴드경제=박종일 선임기자]금천구(구청장 유성훈)는 올해부터 ‘부동산정보과 인공지능(AI) 혁신 하우스’를 본격 운영한다고 밝혔다.

부동산정보과 AI 혁신 하우스는 변화하는 부동산 행정 환경에 선제적으로 대응하고 지역주민 중심의 행정 서비스를 구현하기 위해 금천구 부동산정보과에서 지난해 9월 별도의 예산 투입 없이 시범 운영을 시작했다.

이를 통해 부동산정보과 AI 혁신 하우스 구성원인 구 공무원들이 직접 연구하고 협업하고 있다. 특히 AI 프로그램 운영 지식을 공유, 확산해 조직 전반의 역량을 강화하며 행정 혁신 모델로 자리 잡고 있다.

특히 고연차 공무원과 저연차 공무원이 행정 경험과 기술 역량을 나누며 내부 장벽을 허물고 업무를 개선해 주민 체감형 서비스 확대를 이뤄내고 있다고 구는 설명했다.

부동산정보과 AI 혁신 하우스 운영은 단발성 사업이 아닌 단계적으로 이어져 온 ‘부동산 행정 개선’의 연장선에 있다.

구는 앞서 구축한 ‘내 집 경계정보 한눈에 확인 시스템’을 통해 부동산 행정을 개선한 바 있다. 이에 따라 금천구청 누리집의 ‘내 땅 경계 지도’ 메뉴나 금천구 내 건물번호판에 부착된 정보무늬(QR코드)를 이용하면 토지 경계를 실시간으로 확인할 수 있게 됐다. 이러한 성과로 서울시 경진대회와 행정안전부 정책연구 발표대회에서 수상해 구 지적 행정의 혁신성을 인정받기도 했다.

부동산정보과 AI 혁신 하우스는 올해 ‘AI 토지거래허가 상담봇’과 ‘AI 공시지가 영상 콘텐츠’ 사업을 본격 추진해 부동산 행정 개선을 이어갈 계획이다.

이를 통해 지역주민들은 토지거래허가 절차와 기준을 24시간 연중 언제든지 상담받을 수 있게 되며, 복잡한 공시지가 정보도 영상 콘텐츠를 통해 보다 쉽고 이해하기 편리하게 제공받을 수 있을 것으로 기대된다.

또, 구는 부동산정보과 AI 혁신 하우스의 운영 과정과 성과를 혁신사례집으로 체계화, 분기별 성과 분석을 통해 우수 직원을 선발·포상함으로써 지속 가능한 행정 혁신 문화를 정착시킬 계획이다.

유성훈 금천구청장은 “부동산정보과 AI 혁신 하우스는 단순한 기술 도입을 넘어 협업 방식과 업무 구조를 개선해 행정의 질을 높이고, 그 성과가 주민의 일상으로 이어지도록 하는 데 의미가 있다”며 “앞으로도 행정 혁신을 통해 금천구만의 주민 체감형 행정 서비스를 지속적으로 확대하겠다”고 밝혔다.