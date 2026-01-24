[헤럴드경제 = 서병기선임기자]SLL(www.sll.co.kr)이 2025년 다져온 견고한 제작 역량과 재무적 성과를 바탕으로 2026년 본격적인 실적 턴어라운드에 나선다고 밝혔다.

SLL은 시장의 변동성 확대에도 불구하고, 콘텐트 제작 및 기획 역량에서의 압도적인 경쟁력과 체질 개선 노력을 통해 지속 가능한 성장 기반을 확보해왔다.

SLL은 지난 2025년 한 해 동안 드라마 및 영화 제작 등 기존 사업과 예능, 음악 등 신사업을 추진해 ‘수익성 개선을 통한 질적 성장’ 체계를 성공적으로 안착시키는 동시에 제작 효율화 비용 구조를 최적화하는 내실 경영에 집중해 왔다.

SLL은 2025년 20편 이상의 작품을 선보였으며, 단순 제작 편수 확대를 넘어 글로벌 OTT 플랫폼과의 전략적 파트너십 및 조합 판매를 통해 제작비 회수율(리쿱율)을 안정적으로 유지하는데 집중했다.

실제로 이러한 노력은 25년 공개된 주요 작품들의 압도적인 글로벌 성과로 증명되었다. ‘협상의 기술’과 ‘굿보이’, ‘서울 자가에 대기업 다니는 김 부장 이야기’는 안정적인 시청률과 화제성을 확보하며 대중성을 입증했으며, ‘크라임씬 제로’와 ‘자백의 대가’는 각각 예능과 드라마 장르에서 장르물의 새로운 지평을 열었다는 평가를 받았다.

특히 전 세계적인 신드롬을 일으킨 ‘흑백요리사 시즌2’는 넷플릭스 TV쇼 비영어권 부문 TOP 10에 꾸준히 올라 지난 시즌에 이어 화제성을 이어가며 SLL의 예능 제작 역량을 다시 한번 확인시켰다. ‘클로즈유어아이즈’는 누적 판매량 120만 장을 달성하며 2025년 ‘대세 그룹’으로 자리매김 했다.

이와 같은 2025년의 체질 개선 성과는 3분기 연결 기준 매출 1,643억 원, 누적 영업이익은 142억 원을 기록해 턴어라운드에 성공하고 성장세를 유지하는 것으로 증명해냈다. 이에 더해 2026년 글로벌 레이블의 본격적인 활약과 수익 구조 다변화로 결실을 맺을 전망이다.

최근 한 증권사 분석에 따르면, SLL은 다양한 플랫폼에 작품 판매가 가능해짐에 따라 작품 당 리쿱율 상승으로 견조한 실적을 지속 중이다. 특히 미국 현지 레이블인 ‘wiip’이 제작한 ‘The Summer I Turned Pretty’의 영화화가 확정되었고, 2026년 중 5편 이상의 글로벌 OTT 작품 인도를 확정 지으며 해외 실적 성장을 견인할 것으로 기대했다.

초기 ‘wiip’에 대한 투자가 무리한 비용발생이 될 수 있다는 우려에도 불구하고 뚝심있는 투자와 지원, 콘텐츠 강화책을 구사한 결과 의미있는 성과에 도달할 수 있게 됐다.

또한 스튜디오슬램을 통해서도 예능 라인업을 강화하며 콘텐트 제작 영역을 확대하는 점이 긍정적이라고 평가했다. 스튜디오슬램은 ‘흑백요리사2’ ‘싱어게인4’등 강력한 인기 예능 콘텐츠를 제작했을 뿐만 아니라, ‘크라임씬’ ‘저스트 메이크업’ 등으로 장르를 확대해오고 있다.

특히 스튜디오슬램은 이들 예능 대부분의 IP를 자체적으로 보유한 채 OTT 플랫폼으로 넘겨, 히트작의 확장으로 더 많은 이득을 올릴 수 있는 체제를 구축하고 있다.

SLL 관계자는 “2026년 흥행 가능성이 검증된 IP 중심의 라인업과 오리지널 시리즈를 선보일 예정”이라며, “이를 기반으로 글로벌 스튜디오로 거듭나는 동시에 본질적인 기업 가치를 평가받겠다”고 강조했다.