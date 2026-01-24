[헤럴드경제(경산)=김병진 기자]대구한의대는 최근 지역혁신중심 대학지원체계(RISE) 사업의 일환으로 운영한 ‘와인 소믈리에 양성과정’을 성공적으로 마무리하고 미래라이프융합대학 소속 성인학습자 16명 전원이 와인소믈리에 자격증을 취득했다고 24일 밝혔다.

이번 과정은 대구·경북 지역 성인학습자의 직무 역량 강화와 삶의 질 향상을 목표로 기획됐으며 이론 중심 교육에서 벗어나 현장성과 실천성을 강화한 융합형 교육 프로그램으로 운영됐다.

교육 내용은 와인 기초 이론, 테이스팅 실습, 서비스 매너, 비즈니스 테이블 매너, 커뮤니케이션 등 실무 중심으로 구성됐으며, 성인학습자의 일상 경험을 학습 콘텐츠로 확장한 점이 특징이다.

미래라이프융합대학은 ‘경험이 교과가 되고 배움이 삶이 되는 대학’이라는 교육 철학을 바탕으로 성인학습자 맞춤형 교육을 지속적으로 운영하고 있으며, 이번 과정은 RISE 사업과 연계한 대표적인 성과 사례로 평가받고 있다.

과정을 책임 지도한 이희수 교수(메디푸드HMR산업학과장)는 “자격증 취득을 넘어 성인학습자가 자신의 경험을 전문성으로 전환하는 교육 모델”이라며 “방학 기간 주말 집중 교육(총 8회차)에도 불구하고 모든 수강생이 높은 몰입도로 완주했다”고 말했다.

대구한의대는 앞으로도 RISE 사업을 중심으로 지역과 산업, 대학이 연계된 성인학습자 중심 평생교육 모델을 확대해 나갈 계획이다.