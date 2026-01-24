[헤럴드경제(의성)=김병진 기자]경북 의성군은 다음달 6일까지 지역 청년의 정책 수요 파악을 위해 ‘찾아가는 현장소통’을 추진한다고 23일 밝혔다.

이번 현장소통은 일자리·교육 등 5대 청년정책 추진 분야별 주요 정책을 공유하고 분야별 정책 수요와 청년층 애로사항 및 건의사항을 직접 청취하기 위해 마련됐다.

기존 간담회 중심 방식에서 벗어나 행정이 청년을 직접 찾아가는 소규모·밀접형 의견수렴 방식으로 운영된다.

특히 청년 의견 수렴형 청년센터 프로그램 세부계획 수립 및 상반기 완공 예정인 청년문화거점공간 ‘청년벙커’ 활성화 방안에 대해 청년들의 생생한 현장 의견을 듣는 데 중점을 둔다.

수렴된 의견은 2026년 청년정책 수립 및 추진에 적극 반영할 예정이다.

김주수 의성군수는 “청년 모두가 성장하는 청년친화도시 의성으로 나아가기 위해서는 청년의 목소리를 현장에서 직접 듣는 것이 무엇보다 중요하다”며 “앞으로도 청년정책 방향성을 청년과 함께 고민하고, 실효성 있는 정책으로 이어질 수 있도록 지속적인 소통 자리를 마련하겠다”고 말했다.