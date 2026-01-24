[헤럴드경제 = 김상수 기자] 중국이 엔비디아의 인공지능(AI) 칩 H200의 수입을 곧 승인할 것이란 전망이 나오는 가운데, 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)가 중국을 직접 방문했다.

24일 중국 매체들에 따르면 황 CEO는 전날 중국 상하이에 도착했고, 첫 일정으로 상하이 내 마련된 엔비디아 사무실을 방문했다.

중국 매체 텅쉰커지는 복수의 소식통을 인용, 황 CEO가 직원들과 만나 대화를 나누고 회사 주요 이슈를 공유했다고 전했다. 다만 H200과 관련해서는 오간 얘기가 없던 것으로 알려졌다.

황 CEO는 지난해 연초 방중 때와 마찬가지로 상하이, 베이징, 선전 지사를 방문해 신년회에 참석하고 공급업체 신년 하례회도 참석할 예정으로 알려졌다.

황 CEO는 보통 춘제(중국 설)를 앞두고 중국을 방문했다. 다만, 이번 방중은 특별하다. 중국 정부의 H200 수입 승인이 임박했다는 관측 속에 이뤄진 방중이기 때문이다. 업계에선 이번 방중을 통해 H200의 중국 수출을 확정하려 할 것이란 전망을 내놓고 있다.

미국 정부는 그동안 H200의 대중 수출을 금지했으나, 작년 말 도널드 트럼프 대통령의 결정에 따라 개별 심사를 거쳐 중국에 수출할 수 있도록 관련 규칙을 개정했다.

다만, 중국에서 세관에 H200 통관 금지를 지시하고 기업에도 구매 금지를 종용하는 등 사실상 수입 금지 조처를 취해 실제 수출이 원활히 이뤄지지 않았다. 하지만 블룸버그는 전날 소식통을 인용, 중국 정부가 자국 기술기업들에 H200 주문 준비를 지시했다고 보도했다.

황 CEO는 중국 수출용 저성능 칩 H20 판매와 관련, 지난해 세 차례 중국을 방문했다. 작년 연초엔 트럼프 대통령 2기 취임식에 불참하고 중국을 찾아 직원들에게 세뱃돈을 나눠주기도 했다.

그해 7월 중국 공급망박람회 때는 개막식 연설을 중국어로 시작하고 자신의 트레이드마크인 검은색 가죽 재킷 대신 중국 전통의상을 입은 적도 있다.