일요일 최저 -18도∼-2도…주말 내내 한파 계속

[헤럴드경제=김진 기자] 토요일인 24일 수도권의 눈은 대부분 그쳤지만, 전라권과 충북 남부, 경북권 남부 내륙에는 오전까지 눈이 이어지는 곳이 있겠다.

24일 기상청에 따르면 아침까지 충북 남부와 전라권, 경북 남부 내륙, 경남 서부 내륙에 눈이 내리는 곳이 있겠다. 전라 서해안은 오전까지 눈이 이어지는 곳이 있겠다.

강원 내륙·산지와 충북 북부, 그 밖의 경상권, 제주도에는 오전까지, 충남 서해안에는 밤까지, 전라 서해안에는 오후부터 밤사이 0.1㎝ 미만의 눈 날림이 예상된다.

눈이 내리거나 쌓여 있는 지역을 중심으로 가시거리가 짧고 도로가 미끄러운 곳이 많겠다. 빙판길과 도로 살얼음이 나타나 교통·보행 안전에 각별한 주의가 필요하다.

24일 예상 적설량은 충청권에서는 대전·충남 남동부와 충북 남부에 1㎝ 미만이다, 전라권은 전남(동부 남해안 제외)과 전북에 1~5㎝, 전남 동부 남해안에는 1㎝ 안팎으로 예보됐다.

경상권에서는 24~25일 울릉도·독도에 5~10㎝의 많은 눈이 예상된다. 경북 서부 내륙에는 1㎝ 안팎, 경남 서부 내륙과 대구·경북 내륙(서부 내륙 제외)에는 1㎝ 미만의 눈이 내리겠다.

24일 아침 기온은 전국 대부분 지역에서 -10도~-5도를 기록했다.

이날 오전 5시 기준 일최저기온은 강원 향로봉 -17.3도, 파주 판문점 -16.1도, 철원 임남 -17.1도를 기록했다. 서울은 -7.0도, 춘천 -7.5도, 무등산 -6.2도, 대구와 울산 -4.3도, 대전 -3.5도까지 내려갔다.

낮 최고기온은 -5도∼6도로 예보됐다. 바람이 강해 체감온도는 더 낮겠다.

일요일인 25일은 전국이 대체로 맑다가 늦은 오후부터 구름이 많아지겠다. 전라권과 제주도는 가끔 구름이 많겠다. 아침 최저기온은 -18도~-2도, 낮 최고기온은 -6도~6도로 한파가 이어질 전망이다.

강원 동해안·산지와 전남 동부 남해안, 경상권은 대기가 매우 건조한 가운데 동해안을 중심으로 바람이 매우 강하게 불겠으니 화재 예방에 유의해야 한다.