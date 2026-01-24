겨울 철새 남해안 벨트 형성

[헤럴드경제(순천)=박대성 기자] 겨울 철새인 천연기념물 흑두루미(제228호) 월동 범위가 순천만을 넘어 벌교·보성·고흥·여수·광양·경남 하동군 등 남해안 벨트로 확대되고 있다.

기후에너지환경부의 12월 겨울철 조류 동시센서스 조사 결과에 따르면, 흑두루미는 순천만 8100여 마리, 여자만 1000여 마리 등 국내에서 총 9700여 마리가 월동하는 것으로 나타났다.

특히 순천만 흑두루미 개체수는 습지복원과 서식지 확대 정책에 힘입어 전년 대비 약 33% 증가한 것으로 조사돼 남해안 권역의 월동·이동 네트워크 강화를 견인하는 것으로 분석됐다.

순천만과 여자만은 갯벌·습지·농경지가 어우러져 먹이활동과 휴식에 적합한 핵심 월동 거점으로 평가되며 ‘남해안 흑두루미 벨트’ 형성의 기반이 되고 있다.

순천시 관계자는 “앞으로도 지역 간 협력을 통해 상생과 통합의 가치 속에서 인간과 자연이 공존하는 길을 한층 더 넓혀가겠다”고 말했다.