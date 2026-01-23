DB하이텍서 8인치 양산 인프라 구축현황 점검

[헤럴드경제=양영경 기자] 구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관은 23일 “2026년은 차세대 전력반도체 경쟁력을 확보할 수 있는 골든타임”이라며 “8인치(200㎜) 웨이퍼 양산 인프라 구축을 위해 국민성장펀드 지원을 검토하겠다”고 말했다.

구 부총리는 이날 오후 충북 음성에 위치한 차세대 전력반도체 기업 DB하이텍을 방문해 임직원들과 간담회를 열고 파운드리(반도체 위탁생산) 현장을 점검하는 자리에서 이같이 밝혔다.

차세대 전력반도체는 실리콘카바이드(SiC), 질화갈륨(GaN) 등 전력 효율과 발열 특성이 뛰어난 소재를 활용한 반도체로 전기차와 신재생에너지, AI 데이터센터 등 미래 전략산업 전반에 폭넓게 활용된다.

해당 시장은 2029년까지 연평균 25%의 고성장이 예상되며, 올해는 6인치에서 8인치 공정으로의 전환과 가격 경쟁이 본격화될 것으로 전망된다. DB하이텍은 기존 실리콘 반도체 분야에서 구축한 8인치 대규모 생산 인프라를 기반으로 차세대 전력반도체 8인치 양산 인프라 구축을 추진 중이다.

구 부총리는 차세대 전력반도체 경쟁력 강화를 위해 “부산, 나주 등 지역 거점을 중심으로 실증 인프라를 지속적으로 확충해 산업 현장에서의 성능 검증을 지원하겠다”며 “국가전략기술 지정과 기술 개발, 인력 양성 정책도 유기적으로 연계해 집중 지원하겠다”고 밝혔다.

아울러 “적극적인 시장 창출을 위해 수요·공급 기업과 기관 간 기술 매칭을 강화하고, 공공기관의 국산 반도체 우선 구매 제도 마련 등 판로 지원도 확대하겠다”며 “대한민국이 글로벌 전력반도체 강국으로 도약할 수 있도록 정부가 든든한 동반자가 되겠다”고 강조했다.