[헤럴드경제=장연주 기자] 이혜훈 기획예산처 장관 후보자에 대한 국회 인사청문회에서 23일 이 후보자의 폭언이 담긴 녹취가 재생되자, 이 후보자는 깊은 한숨을 내쉬면서 사과했다.

이 후보자의 녹취에 따르면, 이 후보자는 국회의원 시절 전화로 보좌진에게 “너 그렇게 똥오줌을 못가려?”, “아 말 좀 해라!”라고 말했다.

그는 이어 보좌진에게 “핸드폰으로 검색이 안 되는 게 얼마나 많은지 알아?”, “너 언론 담당하는 애 맞니”라며 몰아세우면서 폭언을 퍼부었다.

이는 본인에 대한 기사 내용 보고가 미흡했다는 점을 질책한 것으로 보인다.

박성훈 국민의힘 의원은 이날 함께 녹취를 들은 뒤 “이 후보자의 보좌진들은 저에게 ‘악마를 보았다’라고 이야기했다”고 말했다.

이 후보자는 이날 보좌관 ‘갑질’ 논란에 대해 “저의 성숙하지 못한 언행으로 인해 상처받은 모든 분들에게 진심으로 사과드린다”고 말했다.

그러면서 “정책에 대한 집념과 결과로 증명하겠다는 성과에만 매몰된 외눈박이로 살아오면서 저와 함께 있던 소중한 동료들에게 상처를 드린 점을 제대로 보지 못했다”며 “뼈저리게 반성한다”고 밝혔다.