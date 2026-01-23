[헤럴드경제=함영훈 기자] 문화체육관광부는 ‘2026~2027 문화관광축제’로 부산국제록페스티벌, 논산딸기축제, 세종축제 등 27개를 최종 선정해 발표했다.

이 중 20개는 기존 ‘2024~2025 문화관광축제’ 중에서 재지정한 것이며, 최근 청년세대와 가족 단위 관광객에게 큰 인기를 끌고 있는 부산국제록페스티벌, 논산딸기축제, 세종축제 등 7개는 새롭게 선정했다.

‘2026~2027 문화관광축제’ 중 안성맞춤남사당바우덕이축제, 순창장류축제는 2026년 이후 예산 지원 10년 도래로 명예축제로 전환됨에 따라 음성품바축제, 부천국제만화제를 2027년 문화관광축제로 추가 선정해 총 개수를 27개로 발표했다.

‘2026~2027 문화관광축제’는 지난 2년간 전문가와 소비자, 지역주민 평가 결과와 바가지요금 등 부정적 문제 여부, 수용 태세 등을 종합적으로 고려해 선정했다.

2026~2027 문화관광축제(가나다순)는 ▷강릉커피축제, ▷고령대가야축제, ▷광안리어방축제, ▷광주김치축제, ▷논산딸기축제, ▷동래읍성축제, ▷대구치맥페스티벌, ▷밀양아리랑대축제, ▷보성다향대축제, ▷부천국제만화제(‘27), ▷부평풍물대축제, ▷부산국제록페스티벌, ▷수원화성문화제, ▷순창장류축제(’26), ▷시흥갯골축제, ▷세종한글축제, ▷안성맞춤 남사당바우덕이축제(‘26), ▷연천구석기축제, ▷영암왕인문화축제, ▷울산옹기축제, ▷음성품바축제(‘27) ▷인천펜타포트음악축제, ▷정선아리랑제, ▷철원한탄강얼음트레킹, ▷청송사과축제, ▷평창송어축제, ▷화성뱃놀이축제이다.

문체부와 한국관광공사는 문화관광축제의 경쟁력을 강화하고 그 인지도를 높이기 위해 ’26년부터 ’27년까지 2년간 국비(지원 축제별 4천만 원)와 함께 국제 홍보, 관광상품개발, 콘텐츠 경쟁력 강화, 인공지능(AI) 활용 수용 태세 개선 등을 종합 지원한다.

특히, 올해부터는 기존 문화관광축제 및 예비축제를 대상으로 개별적으로 지원하던 방식에서 ‘글로벌축제’를 중심으로 동일한 주제, 지리적 인접성, 지역 대표 관광지 등을 연계해 지원하는 방식으로 전면 개편한다. 대한민국을 대표하는 ‘글로벌축제’의 위상과 인지도를 활용해 전체 ‘문화관광축제’의 인지도와 경쟁력을 확대할 계획이다.

문체부는 지난 2024년부터 선정, 지원하고 있는 ‘글로벌축제’를 비롯한 ‘문화관광축제’ 지원 예산을 작년 65억 원에서 올해 104억 원으로 대폭 확대했다.

올해는 기존 ‘글로벌축제’인 인천펜타포트뮤직페스티벌, 화천산천어축제, 수원화성문화제 외에 ‘글로벌축제’ 3곳을 새롭게 선정하며, ‘글로벌축제’를 목표로 수용태세 개선, 차별화된 핵심 콘텐츠 발굴, 국제 관광상품화 등을 통해 세계적으로 외연 확장을 시도하는 ‘예비글로벌축제’ 4곳도 선정한다. 이를 통해 ‘케이-컬처’에 대한 전 세계적인 관심을 지역별 대표 ‘글로벌축제’로 연결, 국내외 관광객의 발걸음을 수도권에서 지역으로 확산할 방침이다.

‘글로벌축제’와 ‘예비글로벌축제’는 오는 2월까지 ‘2026~2027 문화관광축제’ 27개*와 명예축제 20개를 대상으로 공모를 진행해 선정하며, 자세한 공모 일정은 추후 공개한다.

문체부 강동진 관광정책관은 “‘문화관광축제’는 지역을 대표하는 역사, 문화 등 ‘케이-컬처’를 종합적으로 체험할 수 있는 장이다.”라며, “문체부는 ‘글로벌축제’를 비롯한 ‘문화관광축제’ 지원을 확대해 국내외 관광객이 축제를 방문하기 위해 지역으로 한 번 더 향할 수 있도록 최선을 다하겠다.”라고 밝혔다.