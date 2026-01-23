[헤럴드경제(부산)=황상욱 기자] 부산시는 23일 오후 시청 1층 대강당에서 시민 참여 기반의 디자인 문화 확산과 ‘2028 세계디자인수도(WDC) 부산’ 주제 실현을 위한 시민참여 소통행사인 ‘2026 미래 부산 디자인단 밋업데이’를 개최했다.

행사는 시민의 관점에서 일상생활 속의 문제를 발굴하고 해결하는 시민 참여형 공공디자인 사업을 본격 추진하기 위해 마련됐으며, 미래 부산 디자인단과 우리 동네 디자이너 등 220여명이 참석, 시민이 직접 참여한 디자인단의 역할과 향후 활동을 공유하고, 생활 속 도시 문제에 대한 생각과 의견을 나눴다.

이날 행사는 개회 및 환영사, 미래 부산 디자인단 역할과 과제 공유, 세계디자인수도(WDC) 퀴즈 이벤트, 2026년 연간 활동계획 안내, ‘함께해요 디자인 캠페인’ 소개 및 참여 이벤트 순으로 진행됐다. 또 ‘부산 디자인 스팟 투어’ 등 현장 관찰 중심의 오프라인 활동을 포함한 향후 운영 방향이 함께 안내됐다.

시는 디자인을 통해 모두가 공감하고, 함께 참여하며, 일상이 바뀌는 도시로 조성하기 위해 미래 부산 디자인을 현장 중심 프로젝트 형태로 단계적 운영할 계획이다. 초기 단계에서는 어린이, 청년, 시니어 등 각 디자인단별 활동을 한 후 다양한 관점에서 경험과 아이디어를 공유한다.

이후 생활권과 도시 공간을 직접 둘러보는 현장 활동을 통해 일상 속 불편과 도시문제를 발굴하고, 이를 해결하기 위한 과제를 도출해 나간다. 또 도출된 과제는 공무원, 전문가 등과 함께 디자인랩을 운영해 실현 가능한 정책으로 구체화하고 시민 참여형 공공디자인의 성과를 공유·확산하기 위한 연말 성과보고회도 개최할 예정이다.

박형준 시장은 “2028 세계디자인수도 부산의 진정한 성과는 행사 자체가 아니라 그 이후 시민의 일상이 얼마나 달라졌는가로 평가받게 될 것”이라며 “미래 부산 디자인단 활동을 통해 시민과 행정이 한 팀이 되어 새로운 기준의 디자인 도시 부산을 함께 만들어가길 기대한다”고 말했다.