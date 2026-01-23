[헤럴드경제=민상식 기자] 23일 오후 2시 38분께 서울 지하철 1호선 종로3가역 상행선 열차의 차량 하부에서 연기가 발생해 승객들이 전원 하차 후 대피했다.

소방 당국에 따르면 연기는 브레이크 과열로 발생한 것으로 추정된다.

소방 당국 관계자는 “화재가 아니라 인명피해가 없는 상황”이라고 말했다.

서울교통공사는 이 열차를 회송하고 종로3가역 상행선을 무정차 통과시키고 있다.