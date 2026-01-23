[헤럴드경제=민상식 기자] 23일 오후 2시 38분께 서울 지하철 1호선 종로3가역 상행선 열차의 차량 하부에서 연기가 발생해 승객들이 전원 하차 후 대피했다.
소방 당국에 따르면 연기는 브레이크 과열로 발생한 것으로 추정된다.
소방 당국 관계자는 “화재가 아니라 인명피해가 없는 상황”이라고 말했다.
서울교통공사는 이 열차를 회송하고 종로3가역 상행선을 무정차 통과시키고 있다.
mss@heraldcorp.com
입력 2026-01-23 15:02:34 수정 2026-01-23 15:30:07
설 앞두고 "1인당 50만원" 민생지원금 또 푼다…신청자격은?
설을 앞두고 충북 괴산군은 2025년 12월 31일 기준 괴산군에 주민등록이 돼 있는 군민에게 1인당 50만 원씩 민생안정지원금을 지급하며, 전북 남원시도 모든 시민에게 1인당 20만 원의 민생안정지원금을 다음 달 2일부터 27일까지 지급한다.
