최근 매출 대비 30% 육박…연내 전량 납품 예정 중증 고중성지방혈증 치료제 상업화 원료 공급 제2올리고동 본격 가동하며 글로벌 시장 선점 박차

[헤럴드경제=최은지 기자] 에스티팜이 미국 소재 글로벌 바이오텍과 대규모 공급계약을 체결하며 올리고 핵산 치료제 시장에서의 입지를 공고히 했다.

에스티팜은 미국 글로벌 바이오텍으로부터 5600만 달러(한화 약 825억 원) 규모의 올리고 핵산 치료제 원료의약품 공급계약을 체결했다고 23일 밝혔다.

이번에 공급되는 원료의약품은 중증 고중성지방혈증 치료제로 상업화가 예정된 글로벌 신약에 사용될 예정이다. 계약 기간은 이달 22일부터 오는 12월 18일까지로, 계약 금액 전액이 연내 매출로 반영될 전망이다.

이번 수주 규모는 에스티팜의 2024년 연결 기준 매출액인 2737억 원의 약 30%에 해당하는 수준이다. 이번 계약을 통해 에스티팜의 수주 잔고 역시 전년 3분기 대비 약 30%가량 증가하며 안정적인 성장 동력을 확보하게 됐다.

최근 올리고 핵산 치료제 CDMO(위탁개발생산) 시장은 글로벌 기업들의 연구개발 가속화와 후기 임상 및 상업화 프로젝트가 늘어나며 가파르게 성장하고 있다. 에스티팜은 지난해 제2올리고동을 완공하고 하반기부터 가동에 들어가며 이러한 수요 증가에 선제적으로 대응해 왔다.

특히 임상 단계부터 상업화 생산까지 일관된 품질을 유지하는 공정 안정성과 불순물 발생을 최소화하는 기술력을 바탕으로 경쟁력을 높이고 있다. 전 주기를 지원하는 통합 플랫폼을 통해 고객사의 신뢰를 얻고 있다는 것이 회사 측의 설명이다.

에스티팜 관계자는 “초기 개발 단계부터 공정 분석, 변경 허가까지 고객사 요구에 맞춘 통합 서비스를 제공하고 있다”며 “글로벌 시장에 올리고 핵산 치료제 원료가 안정적으로 공급될 수 있도록 최선을 다할 것”이라고 밝혔다.