광주 5·18 묘역, 여순항쟁탑 참배 “광주·전남 통합 찬성…재정 분권 보장해야” “공천권자 눈에만 들려는 정치” 비판도

[헤럴드경제=주소현 기자] 더불어민주당과 합당 논의에 나선 조국 조국혁신당 대표는 23일 범여권 텃밭인 광주를 찾아 “6월 지방선거가 중요하다. ‘국힘(국민의힘) 제로’를 만들겠다”고 말했다.

조 대표는 이날 광주 동구에서 광주 시민단체협의회와 간담회에서 “광주·전남 시민사회에서 더 큰 목소리를 내주시면 감사하겠다”며 이같이 말했다.

조 대표는 최근 한덕수 전 국무총리 1심 판결을 놓고 “내란 세력에 대한 사법적 심판은 속속 진행될 것이고 내란 일당에 대한 중형은 필연적”이라면서도 “그렇지만 정치적 단죄는 아직 이뤄지지 않았다. 국민의힘은 반성은커녕 ‘윤어게인 세력’을 모으고 있다”고 말했다.

박근혜 전 대통령을 겨냥해 “기가 막혔다. 대한민국의 현재와 미래를 위해 이들을 정치적으로 단죄해야 한다”고 직격했다. 박 전 대통령은 전날 국회에서 단식 중이던 장동혁 국민의힘 대표를 찾아 “앞으로 더 많은 어려움이 있을 수 있으니 훗날을 위해 단식을 멈추시고 건강을 회복하셨으면 한다”고 했다.

조 대표는 광주·전남 행정통합에 관해 “혁신당은 오래전부터 ‘5극 3특’ 국가균형발전 전략 차원에서 찬성해 왔다”며 “광주·전남은 이를 통해 민주주의의 심장에서 대한민국 미래산업의 심장으로 도약할 것”이라고 말했다.

이를 위한 재정 분권을 보장하는 제도 마련, 중앙정부로부터 권한 이양 등을 강조했다. 조 대표는 “통합특별시에 대한 지방교부세율을 상향하고 국세의 지방세 이양을 해야 한다”며 “ 통합특별시에는 지방 재정권과 자치권이 보장돼야 하고 인·허가권 이양 범위도 확대해야 한다”고 말했다.

또 “통합특별시에서 농촌지역 소외가 발생하지 않도록 해야 한다”며 “주민과 소통하고 의견을 수렴하는 데 노력해야 한다”고도 했다.

조 대표는 “호남 정치는 미래를 이끌고 있느냐”며 “실력과 비전으로 경쟁하는 것이 아니라 공천권자 눈에만 들려고 하는 정치가 해결됐는지 의문이다. 호남 유권자와 지역이 아니라 여의도만 바라보지 않는지 의문”이라고 지적했다. 6·3 지선을 앞둔 민주당 후보군을 가리킨 것으로 풀이된다.

아울러 조 대표는 “혁신당은 정치개혁을 위해 뛸 것”이라며 “침체한 호수에 뛰어든 메기처럼 물을 뒤집겠다. 그리하여 호남 정치를 펄떡펄떡 뛰게 만들겠다고 했다.

조 대표는 전날 전북 전주시에서 현장최고위원회를 열고 이날은 광주·전남을 찾았다. 광주 5·18 묘역에 이어 오후에는 전남 순천시 여순항쟁탑에 참배할 예정이다.