김명주 부지사 발표…1.5조 투입, 10대 분야 주력 G4 방산·우주항공 클러스터·SMR·AI 혁신밸리 등

[헤럴드경제(창원)=황상욱 기자] 경남도가 정부의 ‘2026년 경제성장전략’과 연계해 지역 경제의 잠재성장률을 높이고 도민의 삶을 실질적으로 개선하기 위한 대응전략을 확정했다.

김명주 경남도 경제부지사는 22일 오후 주력산업 고도화를 통한 ‘희망 Jump’와 민생 안정을 향한 ‘행복 Up’을 2대 축으로 하는 10대 분야 전략을 발표했다. 이번 전략은 대한민국 경제 대도약의 흐름 속에서 경남이 성장의 중심축 역할을 수행하고, 산업 혁신의 성과를 도민의 일상으로 연결하는 선순환 구조를 완성하는 데 방향을 잡았다.

도는 먼저 글로벌 산업 전환에 선제적으로 대응하기 위해 주력산업 첨단화에 속도를 낸다. 창원 방위·원자력 융합 국가산업단지를 2026년 6월까지 국가전략사업으로 선정하고 1조5735억원을 투입해 글로벌 G4 방산 집적지로 육성할 계획이다. 한미 조선산업 협력을 위한 ‘MASGA 프로젝트’를 가속화하고, 우주환경시험시설과 위성개발혁신센터 등 우주산업 클러스터 구축을 통해 글로벌 우주항공 수도로 도약한다는 구상이다.

특히 예비타당성조사가 면제된 소형모듈원자로(SMR) 제조 클러스터(2695억원)와 1조원 규모의 ‘경남 제조 AI 혁신밸리’ 조성을 통해 제조업의 AI 대전환(AX)을 견인할 방침이다.

민생 경제 안정과 도민 행복지수 제고를 위한 생활 밀착형 대책도 대폭 강화한다. 서민 생계비 부담을 덜기 위해 ‘천원의 아침밥’ 사업을 대학생에서 근로자까지 대폭 확대하고, 교통비 환급 제도인 ‘경남패스’에 모두의 카드를 도입해 65~74세 어르신의 환급률을 30%까지 높인다.

청년층의 자산 형성을 돕는 ‘청년미래적금’과 ‘모다드림 청년통장’을 가동하며, 연간 최대 240만원의 월세 지원도 이어간다. 또한 중장년층 채용 기업에 1인당 250만원의 고용장려금을 지원하고, 신중년 일자리 전담기관인 ‘행복내일센터’를 양산에 추가 개소해 생애주기별 일자리 안전망을 구축한다.

지역 경제의 허리인 중소기업과 소상공인 지원 역시 촘촘해진다. 도는 1조1000억원 규모의 중소기업 육성자금과 2000억원 규모의 소상공인 정책자금을 운용해 경영 안정을 돕는다. 특히 6월부터 전면 가동되는 ‘생성형 AI 기반 복지플랫폼’을 통해 복지 사각지대를 해소하고 개인 맞춤형 상담 서비스를 제공할 예정이다.

이와 함께 부산 등과 공동 대응해 ‘초광역 인바운드 관광권’을 조성하고, 남부권 광역관광개발 1단계 사업을 본격화해 지역 관광 산업에 활력을 불어넣을 계획이다. 경남도는 향후 정부의 세부 실행계획 수립 과정에서 도의 건의 사항이 최대한 반영되도록 전략적으로 대응하고, 발표한 과제들을 분기별로 세심하게 관리해 나갈 방침이다

김명주 경제부지사는 “이번 전략은 정부 기조에 발맞추면서도 경남만의 제조 강점을 극대화한 맞춤형 로드맵”이라며 “단순한 지표 성장을 넘어 도민들이 피부로 느끼는 실질적인 경제 대도약을 반드시 이뤄내겠다”고 강조했다.