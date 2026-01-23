19개국 참석한 가운데 다보스 포럼서 서명식 ‘종신의장’ 트럼프가 초대해야 가입 가능 의제승인·해산·후임의장 지명권도 트럼프에게 ‘유엔 대체 시도’ 논란 속 프랑스, 영국 등은 거부

[헤럴드경제=도현정 기자]도널드 트럼프 미국 대통령이 주도하는 새 국제기구인 ‘평화위원회’(Board of Peace)가 22일(현지시간) 공식 출범했다.

AP통신 등에 따르면 트럼프 대통령은 이날 스위스 다보스에서 열린 세계경제포럼(WEF) 행사장에서 각국 정상과 관료들을 초청해 평화위원회 헌장 서명식을 열었다. 캐롤라인 레빗 백악관 대변인은 이날 서명식으로 헌장이 발효되면서, 평화위가 공식 국제기구가 됐다고 말했다.

트럼프 대통령은 평화위에 “모두가 참여하고 싶어 한다”며 59개국이 서명했다고 주장했다. 그러나 대외적으로 참여 의사를 밝힌 나라를 이날까지 24개국 정도다.

창설을 주도한 미국 외에 아르메니아·아르헨티나·아제르바이잔·바레인·불가리아·헝가리·인도네시아·요르단·카자흐스탄·몽골·모로코·파키스탄·파라과이·카타르·사우디아라비아·튀르키예·아랍에미리트(UAE)·우즈베키스탄 등 19개국과 코소보가 서명했다고 전했다. 이 외에도 베트남, 이집트, 벨라루스, 이스라엘이 평화위에 들어가겠다고 밝혔다.

마코 루비오 미 국무장관은 일부 국가는 참여하는 데 의회 승인이 필요하다고 설명했다.

AP통신은 참여국가 명단이 명확하지 않고 트럼프 대통령이 권한이 어디까지인지, 운영방식은 어떠한지, 분쟁 종식을 위해 어떤 노력을 할지는 거의 언급되지 않았다고 전했다.

영국과 프랑스, 덴마크, 노르웨이 등 미국의 전통적 동맹국들은 대부분 거절하거나 참여 의사를 명확히 밝히지 않았다. 유럽 국가들은 러시아까지 참여할 수 있다는 것 때문에 평화위에 거부감을 갖고 있다.

블라디미르 푸틴 러시아 대통령은 트럼프 대통령의 초대를 받고, 우크라이나 전쟁 이후 미국에 동결된 러시아 국유자산 10억달러(1조4678억원)로 회원비를 내겠다고 제안했다. 회원국을 늘리고 싶으면 제재를 풀어달라는 ‘거래’인 셈이다. 트럼프 대통령은 회원국 임기를 3년으로 제한했지만 출범 첫해에 한해 10억달러 이상을 내면 영구 회원국 자격을 주겠다고 했다.

평화위원회는 당초 팔레스타인 가자지구 재건과 평화 정책을 위한 기구로 구상됐다. 그러나 ‘종신 의장’을 맡은 트럼프 대통령이 평화위원회로 유엔을 대체하려 한다는 분석이 전반적이다. 트럼프 대통령은 이날 서명식에서 유엔과 협력하겠다면서도 “가자지구에서 성공하면 다른 사안으로도 확대할 수 있을 것”이라고 말했다. 앞서 트럼프 대통령은 지난 20일 백악관에서 열린 집권 2기 취임 1주년 기념 기자회견에서 평화위원회로 유엔을 대체하겠다는 구상에 대해 “그럴 수 있다”고 언급하기도 했다.