1월 31일∙2월 1일 삼성 프릭업 스튜디오서 한중 대표 각 4개팀 참가…총상금 3500만원

[헤럴드경제=차민주 기자] SOOP은 조이시티의 글로벌 e스포츠 대회 ‘2025 프리스타일 한중대항전’을 6년 만에 생중계한다고 밝혔다. 이번 대회는 오는 31일부터 내달 1일까지 양일간 서울 프릭업 스튜디오에서 진행된다.

프리스타일은 조이시티의 대표 스포츠 게임이다. 국내외에서 장기간 서비스를 이어가며 20여년 이상 사랑을 받아왔다.

프리스타일 한중대항전이 한국에서 개최되는 것은 2020년 이후 처음이다. 해당 대회는 한국과 중국에서 번갈아 진행되며 인기를 끌어왔으나 코로나19 여파로 장기간 중단됐다.

대회에는 한국 대표 4개 팀과 중국 대표 4개 팀이 참가한다. 첫 번째 날은 한중 국가대항 이벤트 매치, 두 번째 날은 양국 대표 8개 팀이 맞붙는 본선 토너먼트로 구성된다. 총상금은 약 3500만 원 규모다.

중계에는 농구 선수 출신 이승준과 김진용 스트리머가 해설로 참여한다. 또 정인호 캐스터와 이소정 KBL 아나운서가 진행을 맡는다.

대회는 2025년 대회의 파이널 성격으로 진행된다. 이에 따라 실제 개최 시점은 2026년이지만 대회 타이틀은 ‘2025 프리스타일 한중대항전’으로 유지된다.

SOOP은 이번 대회 생중계를 계기로 국가 간 경쟁 구도를 기반으로 한 e스포츠 생태계를 강화한다는 계획이다. SOOP의 ‘원빌드’를 통해 글로벌 팬도 경기를 즐길 수 있다고 회사 측은 설명했다.